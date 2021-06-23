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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل مؤتمر برلين 2.. نجلاء المنقوش تطرح مبادرة استقرار ليبيا

قبل مؤتمر برلين 2..
قبل مؤتمر برلين 2.. نجلاء المنقوش تطرح مبادرة استقرار ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، طرح مبادرة "استقرار ليبيا"، التي ستقدم خلال مؤتمر برلين 2، وتتضمن رؤية محلية وأجندة زمنية للمصالحة والانتخابات.

وذكرت المنقوش، في كلمة نشرتها وزارة الخارجية الليبية "عملنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبوصفنا سلطة تنفيذية موحدة على إعداد مبادرة وطنية ليبية أسميناها مبادرة استقرار ليبيا".

وأضافت المنقوش "سيتم طرح تلك المبادرة خلال مؤتمر برلين 2، الذي دعت له الحكومة الألمانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشارك فيه الدول المعنية التي حضرت النسخة الأولى من المؤتمر عام 2020".

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وأشارت إلى أن المبادرة "تهدف ولأول مرة أن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره ويقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع الدول المشاركة والداعمة لاستقرار بلادنا".

وأوضحت المنقوش أن المبادرة ستتضمن إنشاء مجموعة عمل دولية تترأسها ليبيا، على أن تنعقد بصورة دورية على مستوى وزراء الخارجية، بهدف "دعم وتعزيز الرؤية الليبية لحل الأزمة بما فيها تكريس السيادة الوطنية وتحرير القرار الليبي ودعم ومساندة السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية".

وقالت إن "المبادرة ستعمل على خلق آليات تنفيذية لوضع برنامج زمني واضح لانسحاب المرتزقة، كما ستركز المبادرة على خلق آليات تنفيذية لحل المشاكل الأمنية والاقتصادية، تهدف إلى توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ شروطه".

وتلتقي الدول الرئيسية المعنية بالأزمة الليبية، اليوم الأربعاء، في برلين من جديد، في إطار مؤتمر  يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

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