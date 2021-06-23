عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجوع يهدد 80 مليون شخص.. الأمم المتحدة تحذر من تداعيات مناخية كارثية

الأمم المتحدة تحذر
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات مناخية كارثية

حذر مشروع تقرير خبراء الأمم المتحدة حول المناخ، من عواقب لا يمكن الرجوع عنها، على الأنظمة البشرية والبيئية، حيث سيدمر التغير المناخي، الحياة التي نعرفها حاليا على كوكب الأرض، في غضون 30 عاما أو حتى أقل.

وقال مشروع تقرير، أعده خبراء المناخ في الأمم المتحدة، ونشرت وكالة "فرانس برس" أجزاء منه، إن "الحياة على الأرض يمكن أن تتعافى من تغير مناخي كبير عبر الانتقال إلى أنواع جديدة وإقامة أنظمة بيئية جديدة"، موضحا أن "البشرية غير قادرة على ذلك".

ونص اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015، على ضرورة حصر الاحترار بدرجتين مئويتين كحد أقصى، مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية مع السعي إلى حصره بـ1,5 درجة فقط، لكن الوضع الحالي يبدو لن يسمح بتحقيق ذلك.

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو للاستثمار في الصحة

الأمم المتحدة: 8500 طفل استغلوا كجنود حول العالم

وحذر التقرير من أن تجاوز الاحترار بشكل دائم 1,5 درجة مئوية قد يسبب "تدريجاً، بعواقب وخيمة، على مدى قرون، لا يمكن الرجوع عنها أحيانا".

من جانبها، شارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن "الأسوأ آت، سيؤثر على حياة أبنائنا وأحفادنا أكثر مما يفعل على حياتنا"، موضحة أن الوعي بالأزمة المناخية بات أكثر من أي وقت مضى.

ويقول تقرير خبراء الأمم المتحدة، إن الأوان قد فات لبعض الحيوانات والنباتات، مضيفا أنه  "حتى مع 1,5 درجة مئوية، ستتغير ظروف الحياة بما يتجاوز قدرة بعض الكائنات على التكيف".

وحذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أن "المستويات الحالية من التكيّف ستكون غير كافية للاستجابة إلى المخاطر المناخية المستقبلية".

وحتى مع حصر الاحتراز المناخي بأقل من درتين مئويتين، سيواجه ما يصل إلى 80 مليون شخص إضافي الجوع، فيما قد يغرق 130 مليون شخص آخرين في الفقر المدقع في غضون عشر سنوات.

وفي عام 2050، سيكون مئات ملايين سكان المدن الساحلية معرضين للخطر بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر، ما سيؤدي أيضاً إلى موجات نزوح كبيرة، بحسب التقرير.

وذكرت الوكالة الفرنسية، نقلا عن التقرير، أنه مع حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية، سيواجه 350 مليون شخص إضافي من سكان المدن، شحا في المياه، ليرتفع العدد إلى 400 مليون شخص، في ظل درجتين مئويتين.

ويتوقع التقرير، زيادة "نفقات التكيّف بالنسبة لإفريقيا بعشرات مليارات الدولارات في العام، مع تجاوز الدرجتين المئويتين"، داعيا لتأمين هذه الأموال.

وأشار إلى مخاطر أخرى مثل تعرض بعض المناطق في شرق البرازيل وجنوب شرق آسيا ووسط الصين، وكل المناطق الساحلية لثلاث أو أربع كوارث مناخية متزامنة وحتى أكثر: موجات حر وجفاف وأعاصير وحرائق وفيضانات وأمراض يحملها البعوض.

ويؤكد تقرير خبراء الأمم المتحدة "أننا بحاجة إلى تحول جذري للآليات والسلوكيات على المستويات كلها: الأفراد والجماعات والشركات والهيئات والحكومات".

تم تخصيص التقرير واقع في أربعة آلاف صفحة وهو أكثر تشاؤماً بكثير من التقرير السابق الصادر العام 2014، لتوفير معلومات تؤخذ على ضوءها القرارات السياسية، لكنه لن ينشر قبل فبراير 2022، بعد موافقة الدول الأعضاء الـ195 في الأمم المتحدة بالإجماع عليه.

الأمم المتحدة المناخ التغير المناخي تداعيات مناخية

موضوعات متعلقة

مطالب جديدة لـ الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في إقليم تيجراي

الأمم المتحدة: 8500 طفل استغلوا كجنود حول العالم

مبعوث الرئيس الأمريكى لتغير المناخ يصل إلى القاهرة

الآلاف يحتجون ضد تغير المناخ .. وإثيوبيا وميانمار في قمة مجموعة السبع

ترشيحاتنا

آيات تعجيل الزواج من شخص معين

في عيد ميلاد أيمن الشيوي.. ترك الطب من أجل الفن

عبد القادر يكشف موقفه من العودة للأهلي والمشاركة في الأولمبياد

ساعة شاومي الذكية Mi Watch Revolve تأتي بميزات جبارة.. مواصفات

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء

أسعار ومواصفات فولكس فاجن تي روك 2021 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

حقيقة مسح الوجه بعد الدعاء بدعة.. الإفتاء توضح

في ذكرى ميلاد علي الشريف.. من هو ابنه الفنان المعروف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ