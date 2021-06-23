عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للمرأة زيارة أمها في فترة العدة ؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

فترة العدة للمرأة
فترة العدة للمرأة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، سؤال يقول صاحبه "ماذا تفعل المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة العدة؟".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة في فترة العدة عليها عدة وحداد، فالعدة هى الاعتداد في مسكن الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا لا يعني حبسها ومطلوب منها ثلاثة أمور: عدم المبيت خارج البيت ويقصد بهذا المسكن التى كانت تعيش فيه مع زوجها حتى لو كان لها عدة منازل، تبتعد عن الزينة من الذهب والحرير أو أثواب الزينة التى عليها نقوش، كما ينبغي عليها الابتعاد عن العطر.

 

وتابع: يجوز للمرأة ممارسة حياتها العملية بالذهاب إلى العمل أو زيارة الأقارب أو حضور المناسبات.

 

حكم زيارة الأرملة لأولادها في فترة العدة

 

وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز للأرملة زيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟»، أنه يُستثنى من مدة العدّة السابقة المرأة التي مات زوجها وهي حامل، فعدتها وحدادها على زوجها تنتهي بوضع حملها، ولو قلّت مدّتها؛ فإذا ولدت انتهت عدّتها، لقوله- تعالى-: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطلاق:آية 4)، مبينًا: "أمّا إن مات زوجها بعد ولادتها فتلزمها العدّة السابقة".

 

وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.

 

وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.

 

وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .

هل يجوز للمرأة زيارة ابنتها في فترة العدة؟ .. أمين الإفتاء يجيب

حكم خطبة المطلقة وقت العدة .. دار الإفتاء توضح

فترة العدة الأرملة دار الإفتاء أربعة أشهر وعشرة أيام أحكام العد ة

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

حجازي: القانون الدولي في صفنا بقضية سد النهضة

ملف السد.. أحمد موسى: لدينا ثقة كاملة في السيسي والجيش والشرطة والمخابرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ