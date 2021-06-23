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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تطالب بالتنسيق بين البرلمان والحكومة لإنهاء أزمة مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، هجوما من أعضاء اللجنة على هيئة التخطيط العمرانى ، و اتهمومها بأنها وراء مشكلات كل المواطنين في مصر و أكبر أزمة تواجههم.

 

وقال النائب مجدى ملك ، مقدم طلبات الإحاطة حول الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا ، وإضافة منطقة الدفعة بمركز سمالوط الى الحيز العمرانى ، إن هيئة التخطيط العمرانى هي سبب مشكلات كل مواطن على أرض مصر.

 

وأضاف أن ممثل الهيئة لا يعلم شىء عن المشكلة ، ولم يكلف نفسه المراجعة قبل الحضور للجنة ، ونفى دخول المنطقة للحيز العمرانى ، رغم  صدور خطاب من المحافظ في عام 2007 و تم توقيع وزير الإسكان وقتها المغربى  في 2008 . 

 

وعلق المهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية بهيئة التخطيط العمرانى قائلا :"  المنطقة مازالت خارج الحيز العمرانى و لا ينطبق عليها معايير الضم 2008 عند اجراء الدراسة التخطيطية للاحوزة في ذلك الوقت و تأشيرة وزير الإسكان جاءت بعد الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى.

 

وعلق النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا :" كل القرارت التي صدرت من الهيئة في 2020 مبنية على دراسات تمت في 2007 و لم ينظر فيها مرة أخرى منذ هذا الوقت . و أضاف لدينا خطابات صدرت منذ 14 عام و وقع عليها وزير الإسكان في ذلك الوقت بخصوص هذه المساحة هل هذه التاشيرة حقيقية ام مضروبة و هل الأرض تستحق كل هذا العناء".

 

وعلقت ممثلة إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة المنيا قائلة : " ارض الدفعة هي ارض بوار و لا تصلح للزراعة و قمنا باعداد الخرائط الخاصة بها و ارسلناها الى الهيئة التي ردت علينا  بإدخال هذه الأرض فى التصالح ".

 

واقترح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ان يتم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى مرة أخرى لضم الأرض للحيز العمراني . 
 

وعلق النائب عمرو درويش امين سر اللجنة موجها حديثه للهيئة  قائلا : " الازمة الحقيقية التي تواجه أى مواطن مصري، هي توجهه لهيئة التخطيط العمرانى ، وأنت كهيئة تتحدثون عن ضوابط ترفضون أن يتم تعديلها ، أو حتى رفع الواقع المخالف للخرائط الموجودة لديكم ".

 

و أضاف " درويش " :  " أنتم في الهيئة لا تعتمدوا للمواطنين أرض المتخلللات بين المباني فيبنى عليها بالمخالفة و يدخل في ازمة تصالح ، و لو نزلتم واقعيا في لاقرى هتكتشفوا ان خرائطكم غير مطابقة للواقع فأنتم تتحدثون عن واقع غير موجود و للأسف هذه ازمة متجذرة في جميع المحافظات". 

 

وعلق المهندس حلمى عيد ممثل " التخطيط العمرانى " قائلا :" ليس ذنبى ان المواطن مخالف ". و رد " السجينى " منفعلا و قائلا :" هذا ذنبنا جميعا لانك تنظر للامر من وجهة نظر الهيئة فقط و تنسى انك عضو في الحكومة و النظام فلو شايف انه مش ذنبك قدم استقالتك ، لان ده حال بلدنا و لازم نحله فما نتحدث عنه هو واقع يجب موجهته بالحلو الرشيدة.

 

و طالب السجينى الهيئة بدراسة الأمر و تقديم حل على ان تجتمع اللجنة خلال 45 يوم.

إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هيئة التخطيط العمرانى الأحوزة العمرانية محافظة المنيا مركز مطاى منطقة الدفعة

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