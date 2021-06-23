قرارات مهمة من نيابة شرق الإسكندرية في حادث قطار محطة مصر

أصدرت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار محمود أحمد الغايش المحامي العام الأول، قرارات مهمة في حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية، حين اصطدم جرار بالعربة الخلفية لقطار الإسكندرية-القاهرة رقم 12.

قررت نيابة شرق الإسكندرية إجراء تحليل مخدرات للمتهمين، واستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من مسؤولي السكة الحديد لفحص حالة القطار ووقت مطابقة موعد مغادرته والسرعة المحددة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة.

وخلال تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية ، قال مساعد السائق بأنه أخطأ حيث اصطدمت ساقه بالخطأ بذراع السرعات، فزادت سرعة الجرار فجأة، ومن ثم فقد السيطرة على الجرار فاصطدم بالقطار المتجه للقاهرة من الاسكندرية.

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وقررت نيابة شرق الإسكندرية حبس كل من السائق ومساعد السائق والملاحظ 4 أيام على ذمة التحقيق.

وعقب الحادث أمس، عاين فريق من جهات التحقيق، موقع تصادم جرار قطار بالعربة الخلفية لقطار القاهرة الإسكندرية لرفع أثار الحادث، والذي أدى إلى عدد من الاصابات.

وانتقل عدد من أفراد التحقيق لموقع الحادث لسؤال شهود العيان حول الواقعة، ورفع آثار الحادث للوقوف على الأسباب الفعلية للحادث.

وقررت النيابة تشكل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية إيقاف كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل، وكذلك خدمة وردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً، وإحالتهم للنيابة العامة بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابة حوالي 45 شخصًا وفقًا لبيانات وزارة الصحة، وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات.

وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن حادث قطار محطة مصر بالإسكندرية شهد إصابة عدد من الركاب بعضهم إصابته بسيطة والبعض الآخر خطيرة.

وأضاف محافظ الإسكندرية ، في تصريحات إعلامية: "الأمور بسيطة وبخير، والحادث مجرد جرار دخل في العربة الأخيرة من القطار المتجه من الإسكندرية الي القاهرة، ولا توجد أي وفيات جراء الحادث.

وتابع: "المصابون متواجدون في مستشفى جمال حمادة ومستشفى نصر الدين والإصابات جميعها بسيطة، عدا 3 إصابات بكسور، ولا وفيات بين الركاب".

وأكد المحافظ أن الإصابات أغلبها عبارة عن كدمات نتيجة التدافع بعد اصطدام القطار، وأغلب الأشعة مطمئنة.

ووجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية الصحية للمصابين بـ حادث قطار الاسكندرية داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور سعيد السقعان متواجد بنفسه بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.