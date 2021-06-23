صدفة ولا تقليد .. ياسمين صبري على خطى جورجينا .. من تفوز؟

اتهامات ونقد وهجوم تعرضت لها النجمة ياسمين صبري، خلال الساعات الماضية بعد نشرها العديد من الصور على حسابها على انستجرام، ظهر فيها تشابه واضح بينها وبين عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.

رواد السوشيال ميديا لم يتركوا الفرصة، وأجمعوا على التشابه الكبير بين ياسمين صبري وجورجينا في طريقة الملابس وتسريحات الشعر وأنماط الصور المختلفة التي تنشرها كلتيهما، حتى في ملاح الوجه وبعض استايلات المكياج، واتهمت ياسمين صبري بتقليد جورجينا بشكل صريح في العديد من اللقطات الموجودة على حساب كل منهما.

ياسمين صبري متهمة بالتقليد

اللبس .. الحقائب.. تسريحة الشعر وألوان الأزياء، كلها أمور جعلت ياسمين صبري متهمة بتقليد جورجينا، وانتشرت صور الاثنتين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وهي الصور التي يظهر فيها التشابه .

ياسمين صبري لم ترد على أي من هذه الاتهامات وقد لا تكترث لها، فهي مهتمة بعالم الموضة والأزياء والجمال، ولها أسلوب خاص تتبعه منذ ظهورها على الساحة الفنية، وخاصة بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة .

غيرة أم تقليد

غيرة ستات .. هكذا اتهم بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ياسمين صبري، بتقليدها جورجينا، فقد لاحظ الجمهور أن كثير من الصور التي تنشرها جورجينا على حسابها على أنستجرام الذي يحمل 24 مليون متابع ، تقلدها ياسمين صبري في صور تنشر بعدها على حسابها على أنستجرام الذي يحمل 15 مليون متابع .

صداقة ياسمين وجورجينا

العلاقة التي تجمع الثنائي قد تكون سبباً في ذلك، خاصة وأن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة واللاعب كريستيانو رونالدو تجمعهما علاقة صداقة تظهر واضحة على مواقع التواصل الإجتماعي، وبالتالي فقد تجمع ياسمين صبري وجوروجينا نفس العلاقة ، وبالتالي قد يتفقن في الذوق خاصة وأن جوررجينا عارضة أزياء أي مهتمة بمجال الموضة وهو نفس اهتمام ياسمين صبري الأنيقة التي تتابع عروض الأزياء العالمية والعارضات الشهيرات ومن بينهم جورجينا، فقد تستوحي بعض إطلالتها من تلك الأفكار مثل بقية المتابعات على مواقع التواصل الإجتماعي .

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، نفت ما تردد عن سخريتها من أزمة الفنان محمد رمضان؛ وتداول الجمهور تعليقا لـ صفحة موثقة باسمها على “فيسبوك” تقول من خلاله “ضحكتني”.

وقالت الفنانة ياسمين صبري، من خلال تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر": “ليس لدي أي حسابات على فيسبوك .. الحساب مزور وسأقوم بإغلاقه .. مستحيل أتكلم كدة مع أو على أي حد”.