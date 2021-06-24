حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

مسلسل حوادث القطارات أصبح عرضًا مستمرًا، فبعد ساعات من حادث حلوان، وقع حادث قطار محطة مصر بمدينة الإسكندرية، أسفر عن إصابة 45 شخصًا، بعدم اصطدم جرار بالعربة الخلفية للقطار رقم 12 المتجه من القاهرة للإسكندرية.



صافرة تسير القطار انطلقت من مراقب المحطة في تمام التاسعة والربع، ليعلن انطلاق القطار 12 في موعده متجهًا إلى القاهرة، وفي لحظات انطلق جرار مسرع ليصطدم بالعربة الخلفية للقطار، محدثًا تلفيات بالعربة، ويتناثر بداخلها زجاج نوافذ العربة ويصاب عدد من الركاب بكدمات وسحجات وكسور نقلوا على أثرها إلى مستشفى رأس التين، ومستشفى جمال حمادة، وشرق المدينة والمستشفى الميري.

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وأوضحت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.



وقال أحد المصابين، المحتجز بمسشتفى جمال حماده، "كنا قاعدين على الأرض ومرة واحدة سمعنا صوت خبطة شديدة هزت العربية كلها"، مشيرا إلى أن الركاب أصيبوا بحالة من الفزع والرعب بعد تهشم النوافذ الزجاجية بالكامل وتدافعهم فوق بعضهم بقوة داخل العربة من جراء التصادم.



قررت نيابة شرق الإسكندرية إجراء تحليل مخدرات للمتهمين، واستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من مسؤولي السكة الحديد لفحص حالة القطار ووقت مطابقة موعد مغادرته والسرعة المحددة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة.



وخلال تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية ، قال مساعد السائق بأنه أخطأ حيث اصطدمت ساقه بالخطأ بذراع السرعات، فزادت سرعة الجرار فجأة، ومن ثم فقد السيطرة على الجرار فاصطدم بالقطار المتجه للقاهرة من الاسكندرية.



وقررت نيابة شرق الإسكندرية حبس كلا من السائق ومساعد السائق والملاحظ ٤ أيام على ذمة التحقيق.



من جانبه، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن حادث قطار محطة مصر بالإسكندرية شهد إصابة عدد من الركاب بعضهم إصابته بسيطة والبعض الآخر خطيرة.



وأضاف محافظ الإسكندرية ، في تصريحات إعلامية: "الأمور بسيطة وبخير، والحادث مجرد جرار دخل في العربة الأخيرة من القطار المتجه من الإسكندرية الي القاهرة، ولا توجد أي وفيات جراء الحادث.



وتابع: "المصابون متواجدون في مستشفى جمال حمادة ومستشفى راس الدين والإصابات جميعها بسيطة، عدا 3 إصابات بكسور، ولا وفيات بين الركاب".



وأكد المحافظ أن الإصابات أغلبها عبارة عن كدمات نتيجة التدافع بعد اصطدام القطار، وأغلب الأشعة مطمئنة.



ووجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية الصحية للمصابين بـ حادث قطار الاسكندرية داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور سعيد السقعان متواجد بنفسه بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.



من جانبه، قال النائب محمد جبريل محمد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن حادث قطار محطة مصر لن يمر مرور الكرام، وسوف يتم فتح ملف السكك الحديدية بالمجلس عقب وقوع حادث أمس في حلوان واليوم بالإسكندرية.

