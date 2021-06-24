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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز مع ليلى حلاوة

حصل صدى البلد على بعض الصور للنجمة ياسمين عبد العزيز برفقة لمياء حلاوة شقيقة محمد حلاوة و ليلى حلاوة ابنة زوجة محمد حلاوة الأولى.

وظهر خلال الصور العلاقة القوية بين ياسمين عبد العزيز وأهل طليقها محمد حلاوة حيث ظهرت في الصور مع شقيقته وأبنائها وابنته وأبنائها؛ كما ظهرت في صورة أخرى مع والده وهي تحمل أبناءها ويتواجد بجانبها ليلى حلاوة، و لمياء حلاوة .

ياسمين عبد العزيز مع عائلة محمد حلاوة 

فهل يبدو أن الود قد انتهى بينهم؛ خاصة بعد زواج محمد حلاوة من الفنانة ريهام حجاج؛ حيث قامت لمياء حلاوة بمهاجمة ياسمين في فيديو نشره محمد حلاوة على صفحته.

فيما قامت منذ قليل ليلى حلاوة بمهاجمة ياسمين أيضا؛ كما قامت بمتابعة ريهام حجاج على انستجرام؛ لتؤكد أن علاقتها بياسمين أصبحت متوترة.

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو رومانسي مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلق أحمد العوضى على الفيديو الرومانسي مع ياسمين عبد العزيز قائلا:  “4ever”.

ودعمت الفنانة بدرية طلبة الفنانة ياسمين عبد العزيز في أزمتها الجديدة مع ريهام حجاج.
وكتبت بدرية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : "إن الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة، ولكن شجرتنا خط أحمر تخاف أن تقترب منها الحجارة وتعود مرة أخرى إلى من قذفها.

وتابعت: "شجرتنا عالية جداً وتطرح ياسمين وورد وفل وأوراقها مزدهرة، توزع عليها القبلات والأحضان والدعاء من جمهورها الموجود في كل أنحاء العالم".

ليلى حلاوة تنتقد ياسمين عبد العزيز 

 

كتبت ليلى محمد حلاوة الابنة الكبرى لزوج الفنانة ريهام حجاج ووالد أبناء ياسمين عبدالعزيز رسالة هجوم على زوجة أبيها السابقة ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية الاستوري على حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة: "إوعى تدعي حاجة مش فيكي عمرك ما كنتي كويسة مع حد، إنتي اللى خطفتي بابا مننا".

وتابعت ليلى هجومها على الفنانة ياسمين عبدالعزيز "من 17 سنة وماما على ذمته  ومن 17 سنة حاولتى تقطعى علاقتنا ببابا وحاربتينا وأذتينا كتير".

وأضافت قائلة: “الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللى حوالينا عارفين كل حاجة ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل”.

وأضافت: “إنتى اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه من شهر معايا في شرم الشيخ قدام الناس معايا”. 

وختمت حديثها مهددة ياسمين عبدالعزيز قائلة: "عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك".

ياسمين عبد العزيز محمد حلاوة ريهام حجاج ليلى حلاوة شقيقة محمد حلاوة

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