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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. سيارة تمشى فوق الماء اخترعها ٣ أصدقاء مصريين

سيارة تمشى فوق الماء
سيارة تمشى فوق الماء

عرضت فضائية الأولى المصرية، ببرنامج صباح الخير يا مصر، فيديو لسيارة تمشى فوق الماء في مصر.

و نجح 3 أصدقاء من مصر اختراع أول سيارة تمشي فوق الماء في مصر، وأشار الفيديو إلى أن المركبة على شكل سيارة واخرعها 3 أصدقاء وتم إنتاجها باستخدام مواد محلية باستثناء المحرك الذي جاء من اليابان.

وقال كريم أمين، أحد المشاركين في الاختراع، أنه تلقى بعض طلبات الشراء للسيارة بعد نشره أول فيديو لها. 

وأضاف :" لما كنت عايش برا مصر كنت بفكر أعمل الموضوع ده وأجيبه مصر بعدين " ، ولكنن قررنا فى النهاية صناعتها فى مصر بأجود الخامات المصرية.


ويذكر أن هذه السيارة يستغرق إنتاج السيارة الواحدة منها 3 أسابيع ويتراوح سعرها ما بين 19 ألف دولار و44 ألف دولار ، وحتى الان انتجوا منها ١٢سيارة .

وأكد كريم اعتزامه هو وأصداقائه تطوير السيارة وتقديم نماذج جديدة برمائية، مشيرا إلى أنهم يفكرون جديا في التصدير للخارج .

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