الترجي يصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي.. اليوم

تصل بعثة الترجي التونسي، إلى القاهرة، اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر لها، السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة “ تونس الرقمية”، أن بعثة الترجي، ستصل إلى القاهرة، اليوم، الخميس، على متن طائرة خاصة، استعداد لمواجهة الأهلي.

وأوضحت الصحيفة، أن تشكيلة الترجي، في مباراة العودة أمام الأهلي، ستشهد بعد التغييرات، مثل عودة كل من خليل شمال ومحمد علي اليعقوبي وأنيس البدري، إلى التشكيلة الأساسية.

كانت مباراة الذهاب، من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، انتهت بفوز الأهلي على الترجي، بهدف دون رد، سجله محمد شريف، في الدقيقة 67، من عمر اللقاء.

مباراة الأهلي الترجي بدون حضور جماهيري:

يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلال الساعات الماضية، أن وزارة الداخلية رفضت طلب النادي الأهلي بخصوص تواجد الجماهير أمام نادي الترجي يوم السبت المقبل.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس ”، تقدمنا بطلب النادي الأهلي للجهات الأمنية بشأن حضور عدد من الجماهير في اللقاء المقبل أمام الترجي التونسي ولكن وصلنا الرد بالرفض".

وأوضح أحمد مجاهد أنه تم إرسال خطاب الأمن إلي النادي الأهلي لتوضيح الرؤية أمام الجميع .

وتابع أحمد مجاهد :"نتواصل مع الاتحاد الأفريقي بخصوص تأجيل إعلان الرباعي المصري المشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وكشف أحمد مجاهد انه في حاله رفض (الكاف) طلب مصر سيشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز وأحد الثنائي المقاولون أو طلائع الجيش في الكونفدرالية.