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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إسرائيل يلتقي بنظيره الأمريكي في روما

وزير خارجية إسرائيل
وزير خارجية إسرائيل يلتقي بنظيره الأمريكي في روما

أفاد موقع "والاه" العبري، الخميس، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سيلتقي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

وقال الموقع إنه "من المقرر أن يقوم لابيد بزيارة خاطفة إلى روما، الأحد، للقاء وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن".

وأوضح أن هذه ستكون الزيارة الأولى لـ لابيد منذ توليه مهام منصبه وزير للخارجية في 13 من الشهر الجاري.
 

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وقبل نحو أسبوع، تحدث بلينكن ولابيد لأول مرة هاتفيًا... وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان آنذاك، إن وزيري الخارجية بحثا خلال المحادثة "ضرورة تحسين العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين بطرق عملية... وتطرقا إلى فرص تعميق جهود التطبيع، فضلًا عن قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران"، وفقًا صحيفة "معاريف".

وزير خارجية إسرائيل لابيد وزير خارجية أمريكا بلينكن روما

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