5 نساء في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي

في خطوة جديدة من محاولة إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي تحقيق التنوع والمساواة بين الرجال والنساء، اختير 5 نساء للانضمام إلى لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

لجنة تحكيم المسابقة الدولية

كشفت إدارة مهرجان كان عن أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي تضم 8 أعضاء من جنسيات وتخصصات فنية مختلفة يرأسهم المخرج سبايك لي لأول مرة في تاريخ هذا الحدث الفني العالمي.

تضم لجنة تحكيم مهرجان كان كل من الممثلة والمخرجة الأمريكية ماجي جيلنهال، الممثلة الفرنسية ميلاني لوران، الممثلة والمخرجة الفرنسية ماتي ديوب، المخرجة النمساوية جيسيكا هاوسنر، والمغنية الفرنسية ميلين فارمر.

وإلى جانب السيطرة النسائية تضم لجنة تحكيم مهرجان أيضا ثلاثة رجال وهم الممثل الفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم، المخرج البرازيلي كليبر مندونسا فيلهو، والممثل الكوري سونج كانج هو.

سونج كانج هو هو بطل الفيلم الذي قلب موازيين عالم السينما عام 2019، Parasite الحائز على جائزة الأوسكار، والسعفة الذهبية بمهرجان كان.

التنوع في لجنة تحكيم مهرجان كان تحقق بداية من اختيار رئيس لجنة من ذوي البشرة الملونة وهي سبايك لي، إلى جانب 5 نساء وثلاث رجال من مختلف القارات والخلفيات الفنية.

لجان تحكيم مهرجان كان

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي المخرج والسيناريست المصري سامح علاء لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بها .

وحصل سامح العام الماضي على السعفة الذهبية من مهرجان كان عن فيلمه الروائي القصير "16" كأول فيلم مصري يحصل علي الجائزة في تاريخها.

يشارك سامح عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير مع المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية كوثر بن هنية والمخرجة والسيناريست والممثلة السويدية توفا نوفوتني.

وينضم للأسماء السابقة المخرج والسيناريست الفرنسية اليس وينكور، والسيناريست والموزع الأسباني كاروس موجيرو، والمخرج والسيناريست نيكولاس باريزير.

كما أعلن مهرجان كان أيضا لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، التي ترأسها الكاتبة والمخرجة البريطانية أندريا أرنولد الحائزة على أوسكار أفضل فيلم قصير عام 2005 عن فيلم Wasp.

تضم لجنة تحكيم نظرة ما أيضا كل من الكاتب والمنتج الأرجنتينى دانيال بورمان وهو أحد أهم صناع السينما الأرجنتينية، المخرجة والكاتبة الجزائرية مونيا مدور، والممثلة الفرنسية إليسا زلبرشتاين والمخرج والممثل والمخرج الأمريكى مايكل كوفينو.

يقام حفل افتتاح عروض مسابقة نظرة ما فى ٧ يوليو القادم، فى حين يعلن عن الفائزين بالجوائز ١٦ يوليو ويتنافس عليها ٢٠ فيلما.