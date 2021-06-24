تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان وبوتين

أجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، للتباحث بشأن العمل المشترك بين القوات العسكرية بسوريا لكلا البلدين لمنع التصعيد في منطقة إدلب.



وأفاد بيان الرئاسة الروسية “الكرملين” بأن بوتين وأردوغان تطرقا، خلال المكالمه الهاتفية بينهما اليوم، إلى القضايا الخاصة بتسوية الأزمة في سوريا.



وحسب ما جاء في البيان فإن الرئيسين قد أكدا على الأهمية الكبيرة للعمل المشترك للعسكريين الروس والأتراك الهادف إلى منع تصعيد التوتر في إدلب شمال غرب البلاد، ومكافحة الجبهات الإرهابية المتبقية في هذه المنطقة".

كما أتفق بوتين وأردوغان على استكمال العمل المشترك بين البلدين على كافة المستويات الأخرى.