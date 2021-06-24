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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطلب من تركيا.. وقف برنامجي محمد ناصر ومعتز مطر على يوتيوب

معتز مطر
معتز مطر

أعلن المذيع الإخواني الهارب، محمد ناصر، اليوم الخميس، عدم الظهور في البرنامج الذي يقدمه على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب".

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معتز مطر يتصدر تويتر بعد وقف بث برنامجه في تركيا

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الديهي يعلن دخل معتز مطر الشهري.. ويكشف سبب رحيله عن "الشرق"

وقال في شريط فيديو إنه “قررت الغياب عن كافة مواقع التواصل ليس برغبة مني ولكنها الظروف التي لم تعد خافية علي أحد”.

 

وكان الإخواني الآخر الهارب، معتز مطر قد أعلن أمس الأربعاء أيضا عدم الظهور في برنامجه على موقع "يوتيوب".

 

وقال في فيديو بثه على صفحته على مواقع التواصل، إنه رحل وفريقه رسميا من الفضائية، مضيفا بالقول: "بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل".

 

وكانت السلطات التركية قد طالبت مذيعي الإخوان بمغادرة الأراضي التركية، ووقف البرامج التي يقوموا بتقديمها على موقع يوتيوب، وفق ما نقلته العربية السعودية.

 

وكشفت مصادر إلى العربية أن المذيع الإخواني قد يغادر تركيا خلال شهر من الآن، بعدما تلقى وعودا من قيادات إخوانية بتوفير منصة إعلامية خارج تركيا يطل منها على مشاهديه.

الهارب معتز مطر الهارب محمد ناصر السلطات التركية موقع يوتيوب اخبار جماعة الاخوان الارهابية

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