طبيب أمراض صدرية يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا

أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني - جامعة القاهرة، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا وقلة عدد الوفيات، وانخفاض الحالات الشديدة، وهذا يتزامن مع انتشار اللقاحات في معظم دول العالم، واكتشاف علاج جديد لفيروس كورونا عبارة عن خليط الأجسام المضادة لكوفيد-19.

وأشار أيمن سالم، إلى أن العوامل البيئية هى المؤشر الرئيس في انتشار الفيروسات لأن العوامل الطبيعية مثل: البرودة والرياح والرطوبة والاشعاعات المختلفة فى المجال الأرضى، مؤكدا أن فصل الصيف تقل فيه الإصابات والفيروسات عن فصل الشتاء.

أضاف أيمن سالم، أن التطعيم ضد فيروس كورونا مهم جدا لأنه يعمل على التحصين بدرجة عالية وأن التطعيم أفضل بكثير عن الإصابة بفيروس كورونا لأن الفيروسات يتم التطعيم ضدها على مستوى العالم، لافتا إلى أن أضرار التطعيمات قليلة تكاد لا تذكر وأنها أكثر حفاظا وأمنا من العدوى الطبيعية.

أعراض للمتعافين من فيروس كورونا

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن الولايات المتحدة تقوم بعمل أبحاث عديدة حيث تم بالفعل إضافة أدوية تعالج فيروس كورونا وأن هذه الأدوية لا توجد فى الدول النامية منها: العلاج البيولوجي الذى يستخدم فى بداية الإصابة مع توافر أنواع كثيرة من الأدوية.

لفت سالم، إلى أن المتعافين من فيروس كورونا تتواجد لديهم بعض الأعراض مثل: ضيق التنفس والإرهاق العام، ولذلك عليهم التزام الراحة التامة لعدة أسابيع مع تناول الدواء اللازم والغذاء الجيد لتقوية المناعة.

وأكد رئيس قسم الصدر بقصر العيني، على استجابة اللقاح الروسي لأنه يعمل على تحطيم السلالة الهندية لأنها سريعة الانتشار بين الشباب لكنها خفيفة الإصابة.

بيّن الدكتور أيمن سالم، أن الفطريات متعددة منها؛ الأسود والأبيض والأصفر، مشيرا إلى أن تلك الفطريات ليست بجديدة بل موجودة ولكن أكثر من يصابون بتلك الفطريات المصابين بفيروس كورونا ومن يعانون بمرضى السكر والضغط خصوصا أصحاب السكر الغير منضبط لأنهم يأخذون أدوية لفترة طويلة بجرعات عالية مما تزيد فى انتشار الفيروس.

