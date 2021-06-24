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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب عالمي ضد بايدن بسبب روسيا

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

وجهت اتهامات إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية قرار الولايات المتحدة بعدم الإبحار بالقرب من شبه جزيرة القرم إلى جانب البريطانيين.

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روسيا تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس

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السفير الأمريكي لدى موسكو: مستعدون لإقامة علاقة مستقرة مع روسيا

كما أوضحت مصادر لصحيفة التلجراف أن هذا القرار اعتبر بمثابة تشجيع للروس لفرض المزيد من السيطرة علي شبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

وكشفت صحيفة التلجراف أنه بينما كانت المدمرة الأمريكية "US Laboon" ، تعمل مؤخرًا مع المدمرة HMS Defender" " والفرقاطة الهولندية "HNLMS Evertsen" في البحر الأسود، أبحرت السفينتان الأمريكية و الهولندية "على بعد مئات الأميال" بينما كانت المدمرة البريطانية على بعد 12 ميلاً من الخط الساحليلشبه جزيرة القرم يوم الأربعاء.

مما تسبب في وضع المدمرة البريطانية في مواجهة مع روسيا، حيث سارع الجانب الروسي بارسال طائرات حربية وأطلاق طلقات تحذيرية، فضلا عن الأشتباكات دبلوماسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بيان لها عن الحادث أن هذا انتهاك فاضح لاتفاقية الأمم المتحدة داعية لندن إلى إجراء تحقيق مفصل حول التصرف الغير مسئول لطاقم المدمرة.

وزارة الدفاع الروسية الرئيس الأمريكي طائرات حربية شبه جزيرة القرم المدمرة البريطانية Defender

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