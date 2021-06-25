كل ما لاتعرفه عن تساقط الشعر الكربي الناتج عن الإصابة بكورونا

تساقط الشعر بعد فيروس كورونا حقيقي كثير من الناس يختبرونه ، وحتى أطباء الأمراض الجلدية يقولون إنهم شهدوا زيادة في الحالات. إذا كان هناك أي شيء ، فإنه يضيف فقط إلى التوتر ، والمزيد من التوتر يعني المزيد من تساقط الشعر.

أخبر الدكتور ستوتي خير شوكلا ، طبيب الأمراض الجلدية ، أنه من الشائع للغاية مواجهة مشاكل تساقط الشعر بعد كورونا وفقا ل indianexpress.

"في الواقع ، سيواجه 70 إلى 80 في المائة من المرضى بالتأكيد هذه المشكلة بعد إصابتهم بالعدوى. عادة ، يستغرق الأمر من 2 إلى 4 أشهر حتى يستقر ، وهذا النوع من تساقط الشعر يسمى "تساقط الشعر الكربي" .

ما هو تساقط الشعر الكربي؟

يوضح الدكتور خير أنه أكثر شيوعًا في المرضى "الذين أصيبوا بعدوى فيروسية ، أو أولئك الذين خضعوا لعمليات جراحية في الماضي ، أو أولئك الذين يعانون من إجهاد حاد".

ما هو تساقط الشعر الكربي؟

يوضح الدكتور خير أنه أكثر شيوعًا في المرضى "الذين أصيبوا بعدوى فيروسية ، أو أولئك الذين خضعوا لعمليات جراحية في الماضي ، أو أولئك الذين يعانون من إجهاد حاد".

يسبب كوفيد الكثير من التوتر الحاد ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل كبير. عادةً ما تكون لدورة الشعر لدينا مراحل مختلفة وعندما يمر جسمنا ببعض آلية الإجهاد ، ينتهي شعرنا في مرحلة الراحة ، وفي النهاية بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر ، يبدأ في التساقط. هذه هي آلية تساقط الشعر الكربي ، ويمكن أن يعاني المرضى من تساقط الشعر لمدة تصل إلى 4 أشهر.

يقول الطبيب: "عادةً ما يستقر الشعر المتساقط خلال Covid-19 بعد 4 إلى 5 أشهر ، ولكن إذا استمر لأكثر من 5 أشهر ، يجب على المرء أن يفكر في زيارة طبيب أمراض جلدية".

تشارك بعض النصائح والعلاجات لتساقط الشعر بسبب Covid ، أو تساقط الشعر الكربي:

* تأكد من أن نظامك الغذائي مغذي ويحتوي على نسبة عالية من البروتين. من المهم تناول المغذيات الدقيقة في نظامك الغذائي.

* تأكد من تناول البيض والدجاج والأسماك والخضروات الورقية والزبادي وفول الصويا والبانير.

* التمرين يساعد على تنشيط الدورة الدموية. يفرز الإندورفين - الهرمونات السعيدة - التي تعزز نمو الشعر في الجسم.

* ينصح بتناول المكملات وخاصة بعد الإصابة بعدوى فيروسية. هناك العديد من مكملات نمو الشعر المتوفرة في السوق والتي تحتوي على الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والفيتامينات.

* هناك مستحضرات نباتية مثل الريدينسيل والليبسيل لتساقط الشعر الخفيف والمتوسط ​​والشديد بعد كوفيد.

* إذا كان المريض قلقًا حقًا ، فيمكنه الخضوع لعلاجات مثل العلاج ومعززات نمو الشعر ، والتي يمكن أن تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع.