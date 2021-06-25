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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

إعلان جديد من البيت
إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانسحاب من أفغانستان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان بساكي، إنه سيتم نقل عدد من الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان قبل الانسحاب الكامل المحدد له في سبتمر المقبل.

 

وذكر البيت الأبيض، أن  قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يتوافق مع موقف الرئيس بأن الحرب هناك لا يمكن الفوز فيها.

 

وأوضحت بساكي، أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها على الأرض في أفغانستان، حيث سيتم إعادة هيكلة القوات وستقوم واشنطن بمواصلة بناء ودعم الجيش الأفغاني.

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وتابعت: "إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان.. يعني ذلك أن طالبان كانت ستطلق النار مرة أخرى على القوات الأمريكية في الأول من مايو".

 

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لو تركنا قواتنها هناك لأصبحوا تحت الخطر".

 

وأشارت إلى أن خطة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تتضمن الاحتفاظ بالتمثيل الدبلوماسي والحماية الأمنية لدبلوماسيتنا.

 

وقالت إن الرئيس جو بايدن سيؤكد خلال لقائه مع الرئيس الأفغاني أشرف غني دعم الولايات المتحدة الدبلوماسي المستمر لعملية السلام الأفغانية.

 

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بسحب 2500 جندي لا يزالون منتشرين في أفغانستان بحلول 11سبتمبر في ذكرى هجمات 2001 التي دفعت الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان.

 

ويجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الأفغاني أشرف جمعة في واشنطن، لبحث عملية انسحاب القوات الأمريكية.

 

وأوضح  البيت الأبيض أن اللقاء يهدف إلى العمل عن كثب مع الحكومة في كابول لضمان أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى ملاذا لجماعات إرهابية تشكل تهديدا للأراضي الأمريكية.

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