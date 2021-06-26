أحلى من المطاعم.. طريقة عمل مكرونة بالسي فوود

مكرونة بالسي فوود من الأطباق الشهية واللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار نظار لمذاقها والمكوناتها المفضلة لدى العديد، مكرونة بالسي فوود تتمتع بإحتوائها على الكثير من الفيتامينات و العناصر الغذائية المفيدة لجسم الأنسان.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل مكرونة بالسي فوود في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

مقادير مكرونة بالسي فوود



مكرونة بينا

سبيط

جمبري مقشر

كابوريا

طماطم مفرومة

فلفل الوان

فلفل حار

بصل مفروم

ثوم مفروم

زعتر

ملح وفلفل

كزبرة خضرا

كزبرة ناشفة

كريمة لباني حسب الرغبة

زيت



طريقة تحضير مكرونة بالسي فوود



-يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يضاف السبيط ويشوح جيدا

- يضاف الجمبري والفلفل الحار والفلفل الألوان والزعتر والكزبرة الناشفة

- ثم تضاف الكزبرة الخضراء ثم الطماطم وصلصة الطماطم

- تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب وتقدم

فوائد السي فوود

من جانب أخر كشف موقع healthline عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول السي الفوود ، وتتمثل فى ...

- غنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، وخاصة البروتين واليود والفيتامينات والمعادن، بالأضافة إلى أنها غنية بـ أوميجا 3

- تقلل من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

- تعزز صحة الدماغ

- تساعد في الوقاية من الاكتئاب وعلاجه

- مصدر غنى بفيتامين د

- تقلل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

- تساعد في الحد من إصابة الأطفال بمرض الربو

- تحمى من الإصابة بالشيخوخة

- تساعدك فى الحصول على نوم هادئ.

نصائح للتخلص من زفارة السي فوود



- يجب الاهتمام بغسل وتنظيف السمك أو مكونات السي فود التي تسخدم في المكرونة جيدًا قبل طهيها وهو ما يحافظ على رائحتها وطعمها بدون زفارة، وفي أغلب أنواع السمك يغسل بالدقيق والماء والملح والخل مع تغيير المياه عليه أكثر من مرة لغسله وشطفه جيدًا.

-تتبيل مكونات السي فود بالتوابل التي تساعد على التخلص من الزفارة مثل الكمون والليمون والثوم مما يزيد نكهته خلال الطهي وعند الإضافة على السلطة.

-يفضل أن تقدم مكرونة السي فوود فور تحضيرها ولا تترك في الثلاجة حتى لا يتغير طعم مكوناتها وتبرد ويصعب تناولها.

