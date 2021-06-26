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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على قائمة أسعار اللحوم في منافذ التموين بمناسبة عيد الأضحى

صدى البلد

تستعد وزارة التموين و التجارة الداخلية لاستقبال موسم عيد الأضحى بطرح اللحوم “خراف حية” في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة التابعة في جميع المحافظات الشهر المقبل.

 

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

 

- الخراف الحية بسعر يبدأ من 58  جنيها للكيلو

- اللحوم البرازيلى الطازج بسعر 85 جنيها للكيلو

- اللحوم المجمدة المستوردة بسعر 65 جنيه للكيلو

- اللحوم البلدية الطازجة بسعر 100 جنيه للكيلو

- لحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 90 جنيها

 

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء شوادر وطرح الخراف الحية للأضاحي المختلفة، وذلك  من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية أول الشهر المقبل استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 19 يوليو المقبل.

 

سيتم طرح الخراف الحية "قائمة " بسعر يبدأ من 58  جنيها للكيلو وذلك بسعر أقل من العام الماضى حيث كان يتم طرحه  بـ62 جنيها ، كما يتم إنشاء ما يقرب من 65 شادرا على مستوى الجمهورية لطرح الخراف بجانب توفير كافة المنتجات الغذائية.

 

وستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإنشاء الشوادر بجانب منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم وسيتم طرح اللحوم البرازيلى الطازج كما سيتم توفير اللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة المستوردة واللحوم البلدية الطازجة ومن المقرر طرح اللحوم الضأن السودانية المبردة.

 

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت الخراف الحية "قائمة " بسعر يبدأ من 58 جنيها للكيلو  العام الماضي وذلك بسعر أقل من العام السابق عليه حيث كان يتم طرحه  بـ 62 جنيها، كما تم إنشاء ما يقرب من 65 شادرا على مستوى الجمهورية لطرح الخراف بجانب توفير كافة المنتجات الغذائية.

 

كما تم طرح اللحوم البرازيلى الطازج كما سيتم توفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 65 جنيه للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 100 جنيه ومن المقرر طرح اللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 90 جنيها للكيلو.

عيد الأضحى وزارة التموين التجارة الداخلية اللحوم المجمعات الإستهلاكية

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