يستغرق 6 سنوات.. أردوغان يطلق مشروع قناة إسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إطلاق مشروع قناة إسطنبول، الذي وصفه أردوغان في وقت سابق بأنه "مشروع العصر".

وقال أردوغان في كلمة خلال احتفالية وضع حجر أساس أول جسور مشروق قناة إسطبنول إنه سيتم تنفيذه في غضون 6 سنوات بتكلفة تقارب 15 مليار دولار.

وذكر الرئيس التركي أن مشروع قناة إسطنبول سيتم تنفيذه، باعتباره " المشروع الأكثر صداقة للبيئة ليس في تركيا فقط وإنما في العالم أيضا".

وأضاف أردوغان عبور السفن الكبيرة من مضيق البوسفور يشكل تهديدا على مدينة إسطنبول"، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية الآمنة للسفن العابرة لمضيق البوسفور تصل إلى 25 ألف سفينة سنويا.

وقال الرئيس التركي إن قناة إسطنبول مشروع " لإنقاذ مستقبل المدينة.. لأن التقديرات تشير إلى أن عدد السفن العابرة من مضيق البوسفور سيصل 78 ألفا عام 2050".

وستصل قناة إسطنبول بين بحر مرمرة والبحر الأسود بالشطر الأوروبي من إسطنبول، ويبلغ طولها 45 كلم، وعمقها 20.75 مترا، وعرض قاعدتها 275 مترا على الأقل.

وبحسب الحكومة التركية، يهدف مشروع قناة إسطنبول إلى حماية النسيج التاريخي والثقافي لمضيق البوسفور وزيادة أمن الملاحة وحركة السفن فيه، وتقليل الضغط عليه، وتشكيل ممر مائي دولي جديد.

ويواجه المشروع انتقادات واسعة، حيث أكد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري المعارض أن القناة ستدمر النظام البيئي البحري وتعرض بعض إمدادات المياه العذبة في المدينة للخطر.