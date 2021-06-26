انتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقا في بحر شبين الكوم

في المنوفية

لقي طفل مصرعه غرقا في بحر شبين الكوم في محافظة المنوفية هرب من حرارة الجو فجرفه التيار.

حيث تلقي مدير أمن المنوفية بتلقيه بلاغا من الأهالي بغرق طفل ببحر شبين الكوم أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو وذلك بالقرب من معهد الكبد القومي في شبين الكوم.

حيث تمكن الأهالي من انتشال جثمان الطفل قبل أن يجرفه التيار وتم نقله إلي مستشفي شبين الكوم للتأكد من هويته.

وأكد الأهالي أن الشباب والأطفال اعتادوا النزول في هذه المنطقه هربا من حراره الجو ولكن الطفل لم يتمكن من السباحه فجرفه التيار ولقي مصرعه غرقا .