بسبب مجموعها في الإعدادية .. انتحار طالبة شنقا في المنوفية

أقدمت طالبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية على الانتحار شنقا بإيشارب داخل منزلها بسبب ضعف درجاتها في الشهادة الإعدادية.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون بانتحار طالبة بالصف الثالث الاعدادى بمركز اشمون شنقا بايشارب داخل منزلها.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة الطالبة بحالة نفسية سيئة عقب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية وحصولها علي مجموع ضعيف مما أدى إلي سوء حالتها النفسية وقررت الانتحار.

وبسؤال أسرتها أكدوا اكتشاف جثة نجلتهم معلقة بايشارب داخل إحدى حجرات المنزل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.