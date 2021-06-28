الإمارات تكشف عن السلالات المتحورة من كورونا المنتشرة بها

قالت وزارة الصحة الإماراتية، إن سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" المتحورة من فيروس كورونا، هي الأكثر انتشارًا في الإمارات حاليًا.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فريدة الحوسني، أن حالات الوفاة في البلاد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار السلالات المتحورة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والتخوف من اللقاحات.

وحول أكثر السلالات انتشارا بالإمارات، قالت الحوسني: "بناء على نظام التقصي الجيني للسلالات في الدولة، السلالة الأكثر شيوعا هي سلالة بيتا الجنوب أفريقية بنسبة 39.2%، تليها دلتا الهندية بنسبة 33.9% وأخيرا سلالة ألفا البريطانية بنسبة 11.3%".

ولفتت إلى أن هذه سلالات متحورة تم رصدها في كثير من دول العالم، الأمر الذي يتطلب من الجميع التكاتف وتوحيد الجهود والمسارعة بأخذ التطعيمات.

وأشارت إلى أنه تم تقديم اللقاح لأكثر من 71 % من إجمالي سكان الإمارات وبما يمثل نسبة 91.8 % من الفئة المؤهلة وبلغت نسبة المصابين بفيروس "كوفيد - 19 " من المطعمين 16% في حين بلغت بالنسبة لغير المطعمين 84%.