30 يونيو..طوق النجاة للمصريين.. رئيس النواب: ضربة لمن أرادوا استلاب هوية الوطن .. السادات: الرئيس السيسي أنقذ العالم من شرور جماعات الارهاب وحقق التنمية

رئيس مجلس النواب:

ثورة 30 يونيو أعادت السلطة للشعب و جعلته يمتلك إرداته

برلمانية:

هذه الثورة أنقذت مصر والمنطقة من مصير مجهول كاد أن يلحق بهويتها وتاريخها العريق

برلماني:

الرئيس السيسى حقق انجازات ومشروعات قومية للشعب المصرى

ستظل أحداث ثورة 30 يونيو ، وذكرياتها محفورة فى قلب كل مصري ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه." لكل محب لوطنه مصر، رسمت نتائجها ملامح مصر المستقبل، وإبراز الوجه المشرق منها ، فهي ثورة شعبية ساندتها القوات المسلحة ضد حكم تنظيمي دولى إرهابى لا يهمه معنى الوطن، بل يشغله السيطرة والمادة والشهوة.

و قال عدد من نواب البرلمان، إن ذكرى ثورة 30 يونيو تُعد فخرا للمصريين والأمة العربية، والتي أنقذ فيها الرئيس السيسي المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم عندما انحاز لإرادة الشعب، ومطالبه العادلة ، فضلا عن نجاحها فى نسف جميع مخططات اختطاف الدولة المصرية من براثن جماعة الإخوان الإرهابية وحكم الفاشية الدينية.

بداية بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو ،جاء فيها : "فخامة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لى أن أهديكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهانى وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، ففى ظلام اليأس يولد الأمل."

وقال رئيس مجلس النواب:"فى الثلاثين من يونيه ملك الشعب إرادته وتحطمت على أسوار حصونه قيوده ، وسطع فجر يوم جديد عمت فيه الفرحة ربوع مصر، وعلت أصوات البهجة فى كل الميادين إلا ثُلة ممن صموا آذانهم وضلوا الطريق."

وتابع : "وفى الثلاثين من يونيه خرجت الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتبنى وطناً وتصحح مساراً، وهتفت ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه."



واضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي : "كنتم - يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".

واختتم رئيس مجلس النواب، برقيته :"حفظكم الله وأيديكم بنصر من عنده ليعلو البناء ويرفٌل شعب مصر فى ثياب العزة والمنعة، وسوف يرى الله عملنا، ويوفق مقصدنا."

من جانبه تقدمت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو عام 2013 ، مؤكدة أن هذه الثورة الخالدة أنقذت مصر والمنطقة من مصير مجهول كاد أن يضرب هويتها وتاريخها العريق.

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم أن هذه الثورة نجحت فى نسف جميع مخططات اختطاف الدولة المصرية من براثن جماعة الإخوان الإرهابية وحكم الفاشية الدينية، مؤكدة أن المصريين بجميع فئاتهم من خلال التحامهم مع قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة فى هذه الثورة التاريخية أكدوا للعالم كله أن مصر لا يمكن لأي جماعة أن تختطفها ولو بمساعدة ودعم من أنظمة وقوى خارجية كارهة لمصر.

وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل إن الانحياز التام من القوات المسلحة الباسلة لإرادة الشعب المصرى كانت فى مقدمة أسباب نجاح هذه الثورة التى ستظل محفورة بحروف من نور فى قلوب وعقول كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، موجهة تحية قلبية للمرأة المصرية العظيمة التى تقدمت الصفوف مع رجال وشباب مصر فى هذه الثورة.

وأكدت أن 30 يونيو ثورة تاريخية وغير مسبوقة في تاريخ البشرية جمعاء لأن المصريين أكدوا للعالم كله أنهم اصحاب القرار الحقيقى فى دعم ومساندة دولتهم فى ثورتهم الشعبية بعد خروجهم بالملايين إلي الميادين والشوارع فى جميع محافظات ومدن وقرى وميادين وشوارع مصر على مستوى المجمهورية معلنين رفضهم وتمردهم ضد جماعة الإخوان الإرهابية وحكم دولة المرشد ليسقطوا هذا النظام الفاشى دون رجعة بعد أن رسم الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة خارطة طريق أنقذت الدولة المصرية من احتلال جماعة الإخوان الإرهابية لتعود مصر لدورها التاريخي والرائد والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والافريقية والدولية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لا هدف له سوى بناء مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على دولة المؤسسات واحترام الدستور والقانون.

وفى سياق متصل وجه الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس حزب السادات الديمقراطى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى وقواتنا المسلحة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة قرب حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو عام 2013 ، مؤكداً ان هذه الثورة العظيمة والخالدة ستظل محفورة فى وجدان وقلوب كل المصريين.

وقال السادات فى بيان أصدره اليوم، إن ثورة 30 يونيو انقذت مصر والمنطقة والعالم كله من حكم الفاشية الدينية مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق انجازات تاريخية وغير مسبوقة فى تاريخ مصر حتى قبل ان يتولى موقعه الرئاسى ويكفيه شرفاً أنه لم ينقذ مصر والمنطقة فقط من قوى الشر والظلام والارهاب بل انقذ العالم كله من شرور جماعات الارهاب والضلال.

وأضاف عفت السادات، أن خارطة الطريق التى رسمها المصريون يوم 3 يوليو جعلت مصر تسير بخطوات محسوبة ومدروسة في كافة المجالات الداخلية والخارجية مؤكداً أن ما تم من إنجازات في عهد الرئيس السيسي لم يكن أحد يتخيله في ظل الظروف التي مرت بها البلاد وقال إن مصر اصبح لها دورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية التى يقودها بكل كفاءة واقتدار رئيس الجمهورية حققت إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية معتمدة في ذلك على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر.

وأكد عفت السادات ان الرئيس السيسى حقق انجازات ومشروعات قومية كبرى للشعب المصرى فى جميع ارجاء البلاد لم تشهدها مصر على مدى أكثر من نصف قرن معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصاديا والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بعد إعادة صياغة ورسم خريطة البنية الأساسية لمصر من شبكة قومية للطرق والكباري والانفاق وربط سيناء بالوادى والدلتا وانشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والتطوير الشامل والحقيقى الذى تشهده منطقة الساحل الشمالى من الاسكندرية حتى مطروح وغيرها من المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء مصر.