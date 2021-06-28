وزير النقل يعقد اجتماعا موسعا مع نظار المحطات الرئيسية ومديري المناطق ونواب هيئة السكك الحديدية.. تفاصيل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعاً موسعاً مع نظار المحطات الرئيسية ورؤساء الحركة وملاحظي التشغيل ومديري المناطق ونواب هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل أهمية الدور الذي يقوم به نظار المحطات في خدمة المواطن وتأمين سلامة القطارات داخل كافة المحطات، مشيراً إلى مسئوليتهم عن حركة القطارات والركاب داخل المحطات وكذلك نظافة المحطات والقطارات المتواجدة بها (المحطات النهائية) وعدم السماح لقائدي القطارات بمغادرة الجرارات إلا بعد استلامها من قائد القطار البديل، وكذلك مسئوليتهم عن انتظام العمل بشبابيك التذاكر وعدم السماح بدخول أي راكب للمحطات بدون تذكرة ومتابعه كافه أعمال التطوير التي يتم تطويرها بالمحطات وعن كافة أعمال نظافة المحطات والقطارات وخاصة في المحطات الانتهائية مشيراً أن كل وظيفة في السكة الحديد لها توصيف وظيفي محدد يجب أن يؤديه كل موظف بكل جدية.

كما أكد الوزير علي دور ناظر المحطة في حوكمة دخول الركاب إلي المحطات بعد الحصول علي التذاكر وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تواجدهم بالمحطات. كما وجه الوزير مسؤولي السكة الحديد بضرورة قيام كل قائد القطارات باستلام جرار القطار من الورش وإلغاء تسليم الجرار من خلال سائق المناورة وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل لزيادة معدلات السلامة والأمان.

كما أشار الوزير إلي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ونزول كافة قيادات الهيئة إلي مواقع التشغيل ومتابعة كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها في زيادة معدلات السلامة والأمان بالخطوط والتدريب المستمر للعمال والمهندسين وضرورة إعادة ترتيب جداول التشغيل بما يحقق الاستفادة المثلي من قائدي القطارات وأن تكون المناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية مع التطبيق الحازم لمبدأ الثواب والعقاب مشيراً الى ان كل من يخطئ خطأ يؤدي إلي حادثه أو قد يؤدي إلي حادث ينتج عنها وفيات او إصابات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفصله من الخدمة بالتوازي مع الإجراءات التي تجريها النيابة العامة وكل من يتسبب في إهدار الممتلكات والمعدات يطبق عليه عقوبات صارمة وتنفيذ الكشف الدوري المفاجئ على كافة العاملين الى جانب الكشف الدوري الذي تقوم به الهيئة لضمان عدم وجود أي شخص يتناول أي نوع من المخدرات داخل الهيئة وفصل وكل من يتعاطي المخدرات فورا

مشيراً إلى أنه لا تهاون مع مقصر أو متهاون أو متخاذل في حق الشعب المصري.



كما أكد الوزير علي مسئولي السكه الحديد بضرورة المحافظة علي ممتلكات الهيئة وإزالة كافة التعديات علي حرم السكة الحديد والاستغلال الأمثل لكافة الممتلكات بتنمية موارد الهيئة لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة للركاب وسرعة تحويل قطاع البضائع إلي شركة ضمن خطة الوزارة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء علي الطرق وزيادة موارد الهيئة المالية، وكذلك ضرورة العمل علي مدار الساعة لزيادة الإنتاجية في الورش، خاصة وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية بعدم تسير أي عربة قديمة بنهاية هذا العام علي خطوط السكة الحديد وتسيير عربات أما جديدة أو مجددة، مشيرا إلى أن زيادة إنتاجية الورش تزيد من الحوافز الخاصة الخاصة بالعاملين، لافتاً إلى أنه إذا لم ينهض أبناء السكة الحديد بها سيتم الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة لإداراتها هذا المرفق الحيوي الهام.

كما شدد الوزير على الاهتمام بأسلوب وأسس اختيار العنصر البشرى وتأهيله وتدريبه بما يتواكب مع المعدات الحديثة والمتطورة وكذا سرعة تحويل قطاع نقل البضائع والورش الى شركات ودعوة المستثمرين للمشاركة في هذه الشركات لتحقيق انطلاقة كبيرة لها في مجال نقل البضائع والصيانة الخاصة بالوحدات المتحركه بالسكة الحديد.

ثم استعرض وزير النقل التقارير الخاصة بتنفيذ خطط السلامة والتي تبدأ من الورش المختلفة.. حيث أكد الوزير على ضرورة عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، ودعم كافة الورش بكافة المعدات الحديثة اللازمة واستكمال أعمال التطوير بها، ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تساهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، بالإضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش.

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