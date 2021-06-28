خطر.. وزير الخارجية الأمريكي: آلاف المقاتلين من داعش محتجزون في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن 10 آلاف عنصر من تنظيم داعش الإرهابي، لا يزالون محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

جاء ذلك خلال حديثه، اليوم الاثنين، في افتتاح اجتماع بروما، لتجديد الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف بلينكن، أن هذا الوضع لا يمكن الدفاع عنه، مطالبًا الدول التي انضم مواطنوها إلى داعش بإعادة توطينهم وتأهيلهم.

وقف الإرهاب

ويبحث اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بالعاصمة الإيطالية روما، جهود وقف إرهاب تنظيم "داعش"، ووقف تمدده في قارة أفريقيا.

كما يناقش سبل تعزيز الجهود التي يبذلها التحالف الدولي من أجل تحقيق هدف القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى سبل تكثيف الضغوط على بقاياه في العراق وسوريا.

