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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة البريطانية بالقاهرة توقع الميثاق الأخلاقي لمناهضة التحرش ضد المرأة فى العمل

منتدى الخمسين والسفارة
منتدى الخمسين والسفارة البريطانيةوالجمعية المصرية البريطانية

وقعت أمس السفارة البريطانية بالقاهرة والجمعية المصرية البريطانية للأعمال الميثاق الأخلاقي لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في بيئة العمل، وهو الميثاق الأخلاقي الذي طوره منتدى ال٥٠ بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة،  لتقديم تعريف واضح للتحرش بالإضافة إلى إرشادات عملية حول كيفية منعه.، لمنح النساء فرصة متساوية للعمل والعمل بحرية في مكان آمن.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية بالإضافة إلى هيئة الرقابة المالية من أوائل من دعموا واعتمدوا الميثاق ، مما شجع الشركات والمؤسسات الأخرى على الانضمام أيضًا ، نظرًا لأهمية هذه القضية.

يأتي تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على رأس أولويات المملكة المتحدة ، حيث تدعم السفارة البريطانية في مصر الشركات البريطانية لفرض مثل هذه السياسات في بيئة عملهم، احتفلت السفارة مؤخرًا بمنح شركة فودافون البريطانية ختم المساواة بين الجنسين من قبل المجلس الوطني للمرأة ، شريك وثيق للمملكة المتحدة في هذه القضية..

كما قامت بتمويل مبادرة مصر تبدأ و هي مبادرة مصرية تساعد الشركات الناشئة على تطوير نماذج أعمال راسخة في مجال التأثير الاجتماعي ، بما في ذلك الهاكاثون الذي يهدف إلى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لمكافحة العنف ضد المرأة.

قال السفير البريطاني في مصر ، السير جيفري آدامز: “إنه لشرف عظيم للسفارة البريطانية أن تدعم الميثاق الأخلاقي لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في بيئة العمل -  و أن نوقع عليها أنفسنا”. 

وأضاف:"يجب ألا يكون هناك أي تسامح مطلق مع التحرش ، وأنا فخور بشكل خاص بأن الجمعية المصرية البريطانية للأعمال حريصة على الترويج لهذا البرنامج بين الشركات البريطانية في مصر".

مختتماً:" تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للمملكة المتحدة في تمكين المرأة وخلق بيئة آمنة للمرأة لتزدهر ، سواء داخل العمل أو خارجه. و قد أظهر المجلس القومي للمرأة ومنتدى ال50 قيادة مشجعة حقًا في هذه القضية ، وأنا أتطلع إلى أن تحذو شركات أخرى في القطاع الخاص حذوها وتنضم إلى هذه المبادرة الممتازة. "

 و قال خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: " تتشرف الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بأن تكون واحدة من أولى الجمعيات التي تتبني سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية لمكافحة التحرش الجنسي وجميع أشكال العنف ضد المرأة في مكان العمل.، نحن نؤمن بأهمية التطوير المستمر لبيئة العمل المصرية.

كما هنأ Top 50 Forum، المجلس القومي للمرأة على جهودهم الكبيرة في تطوير سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية، و توجه نصير بالشكر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة الرقابة المالية على دعم هذه القضية وتأييدها وتشجيع جميع المؤسسات على تبني السياسات، وزيادة التوعية، ووضع الآليات لخلق بيئة بلا تحرش. أود أن أشكر سير جيفري آدامز ، السفير البريطاني في مصر ، على استضافته لحفل التوقيع."

و قالت الإعلامية  دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين إنه تم إعداد الميثاق الأخلاقى في إطار حملة «انتي قوية» التى أطلقها وتبناها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا, ويهدف الميثاق إلى تجريم التحرش الجنسي وأنواع التمييز والعنف ضد المرأة في مواقع العمل والسعي لتهيئة بيئة عمل اَمنة للسيدات من أجل تعظيم مساهمتهن في التنمية الاقتصادية المستدامة فى إطار مخططات التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى التى تستهدف الدولة تنفيذها.

و نوهت عبد الفتاح إلى أن توقيع الميثاق مع السفارة البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، هى بداية لدفع جهود تعميم الميثاق بكافة مواقع العمل القائمة على استثمارات مصرية بريطانية على الأراضى المصرية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة فى تطبيق الميثاق فى مصر.

 

السفارة البريطانية بالقاهرة الجمعية المصرية البريطانية لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في بيئة العمل المراة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المملكة المتحدة

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