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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب لدغه ثعبان بقرية أجهور الكبرى فى طوخ

جثة
جثة

توفى شاب فى قرية اجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية حيث تعرض إلى لدغة ثعبان اثناء جلوس الشاب فى حقله وتم نقل الشاب الى الوحدة الصحية فى القرية ومنها الى مستشفى قها المركزى فى القليوبية الا انه توفى فى الطريق وتحرر محضر بالواقعة وقررت نيابة شمال القليوبية انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة والتصريح بالدفنه عقب ذلك.
تلقى اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية اخطارا من  العميد تامر موسى مامور مركز شرطة طوخ يفيد تليقة بلاغا من الأهالى بوفاة شاب يدعى " اسلام ح ع " 28 عاما أثر لدعة ثعبان فى قرية أجهور الكبرى دائرة المركز.
وتبين للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ ان المتوفى كان فى حقلة واثناء عملة لدغة ثعبان فأسرع الأهالى بحملة فى إحدى السيارات لنقلة الى الوحدة الصحية  بالقرية وتبين انه لا يوجد مصل بها فأسرعوا به الى مستشفى قها المركزى ولفظ الشاب أنفاسة فى الطريق وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.
وتداول مجموعه من شباب القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " استغاثة  تتطالب بتوفير مصل الثعبان بالوحدة الصحية بعد وفاة شاب بالقرية وبسبب عدم توافر المصل توفى.
وردت عليهم مديرية الصحة فى القليوبية عبر بيان اكدت فية أن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة يتابع إستغاثة مواطني قرية أجهور الكبري وأنه يعمل الان علي دراسة المشكلة بالتفصيل و أنه سيتخذ قرارات قريباً  جداً وأنها ستكون بلي شك في صالح المواطنين وأكد البيان ان  وكيل وزارة الصحة أنه يسعي جاهداً لمصلحة المواطنين والحفاظ علي حياة المواطنين.
من جانبه اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي ( عام) بحد أدنى للقبول بالثانوي العام ( 235 درجة) للعام الدراسي ٢١/ ٢٢، وذلك بناء على الدراسة المقترحة من وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية لتنسيق القبول وتنفيذ التعليمات المنظمة لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي على مستوى محافظة القليوبية
من جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية ان العدد المتوقع التحاقه بالصف الأول الثانوي هذا العام 34223 طالبا وطالبة مشيرا إلى ان الكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع  48 طالبا  وطالبة للفصل الواحد ، حيث بلغت جملة المتقدمين للامتحان 103847 طالبا وطالبة وإجمالي الناجحين 82208  طالباً وطالبة فى الشهادة الإعدادية.

اجهور الكبرى طوخ مواقع التواصل الاجتماعي مدير أمن القليوبية وزارة الصحة

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