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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني يخضع للعزل بعد إصابة رئيس الأركان بكورونا

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني يخضع للعزل الذاتي فى منزله

يخضع وزير الدفاع البريطاني  بن والاس، وكبار القادة العسكريين في بريطانيا للعزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، نيك كارتر، بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه تأكد إصابة كارتر بفيروس كورونا، موضحة أن جميع المسؤولين الذين كانوا في اجتماع مع كارتر الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزير الدفاع البريطاني، يخضعون للعزل الذاتي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن 6 من كبار القادة العسكريين بينهم وزير الدفاع البريطاني يخضعون للعزل الذاتي في المنزل لمدة 10 أيام، وسيباشرون مهامهم عن بعد.

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وبدأ رئيس الأركان البريطاني فترة العزل الذاتي أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن جاءت نتيجة اختباره بفيروس كورونا إيجابية.

وأرسل تطبيق خدمات الصحة الوطنية للاختبار والتعقب تنيها لوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ورؤساء البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقيادة الإستراتيجية، بضرورة البقاء في منازلهم بعد "الاتصال الوثيق" برئيس الأركان نيك كارتر.

وكان كارتر البالغ 62 عاما عقد اجتماعا في أكاديمية الدفاع في شريفنهام، بأوكسفوردشاير، يوم الخميس الماضي مع الوزير والاس، ونائب رئيس أركان الجيش الأدميرال، تيم فريزر، وقائد الجيش مارك كارلتون سميث.

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