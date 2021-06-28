دراسة توضح حقيقة حماية لقاح كورونا من الوفاة

أكدت دراسة جديدة أن سياسات الإغلاق كانت وراء مستويات الانتقال المنخفضة الحالية من فيروس كورونا ، لكن اللقاح سيقوم الآن بـ "الدورر الثقيل" في السيطرة على انتشاره.

وأشارت شبكة “بي بي سي” البريطانية، إلى أن معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا في ويلز ككل كان من بين أعلى المعدلات في العالم ولكنه انخفض منذ يناير لأكثر من شهرين، وكانت ويلز أقل من باقي دول المملكة المتحدة الأخرى في الاصابات وهي الآن في أدنى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي.

وقال الدكتور روب أورفورد ممثل حكومة ويلز في المجموعة الاستشارية العلمية البريطانية لحالات الطوارئ: “اللقاحات ستمنع الأمراض الخطيرة والموت ، ونحن نشهد ذلك” ، مضيفا: نحن بحاجة إلى رؤية ذلك يترجم على نطاق أوسع".

وتابع أورفورد، قائلا: "نحتاج إلى تشجيع الأشخاص الذين قد يترددون في الحصول على لقاح ، لأنهم ربما يشعرون أنهم ليسوا عرضة للخطر.