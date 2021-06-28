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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل سفير الأردن لبحث تعزيز التعاون الفكري والفني بين البلدين

وزير الثقافة
وزير الثقافة

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمجد العضايلة،  سفير الأردن بمصر، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الفكرية والفنية بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل العودة التدريجية للنشاطات الثقافية وضمن ضوابط صحية متبعة، بعد توقف لأكثر من عام بسبب المحددات الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا على المشهد الثقافي. 

 

وحضر اللقاء الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وصبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

 

وجرى مناقشة واستعراض آليات الاستفادة من المناسبات الثقافية، التي ستنظمها البلدان في المستقبل القريب، وفي مقدمتها مهرجان جرش والفعاليات الفنية والعروض التي تنفذها دار الأوبرا المصرية، بهدف تعزيز منظومة التبادل والشراكة وعرض التجارب الثقافية والفنية في كلا المجتمعين .
 

وخلال اللقاء أكدت إيناس عبد الدايم أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة، مشيرة الى قوة وعمق العلاقات بين مصر والأردن والتقارب الوجدانى بين شعبيهما، وأوضحت اهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة ، كما استعرضت وزيرة الثقافة النشاطات الثقافية التي سيتضمنها العام الجاري، وأبرزها انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للكتاب والذي يشكل مظلة ثقافية واسعة في العالم العربي، وتشارك فيه العديد من الدول العربية ومن ضمنها الأردن .

 

وأكد سفير الأردن تطلّع الأردن ومصر لتعزيز أطر التعاون الثقافي وتعميقه ، مشيداً بالدور الرائد والمميز الذي تلعبه وزارة الثقافة المصرية فى تفعيل آليات التواصل الإبداعي وإحداث حالة متميزة من الحراك الإبداعي بين مصر ومختلف بلاد العالم ، مبدياً سعادته باقامة أنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة فى المجتمعين المصرى والأردني وتسهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.

 

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على حشد كافة الجهود المشتركة لنجاح التعاون المرجو بالشكل الأمثل الذي يليق بالمكانة التاريخية والثقافية للبلدين.

وزيرة الثقافة سفير الأردن إيناس عبد الدايم تعزيز التعاون الأردن

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