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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية "الأولى حول العالم" بمعدلات تلقيح مواطنيها ضد كورونا

التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا

احتلت الإمارات، المرتبة الأولى في مؤشر (ourworldindata) للدول الأكثر تطعيما لسكانها حول العالم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الفترة من 23 مايو الماضي إلى 27 يونيو الجاري، بمعدل 152.41 جرعة لكل 100 شخص من السكان، في الوقت الذي بلغ فيه المعدل العالمي للتطعيمات 38 لكل 100 شخص من السكان.

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وأظهرت الإحصائيات أن الإمارات تخطت معدلات التطعيم لأكثر 10 دول تطعيما للسكان في العالم، وهي: اسرائيل والبحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والصين وفرنسا والبرازيل والهند.

ووفق الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فإن إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي نفذت في الإمارات بلغ حتى الآن 15 مليونا و73 ألفا و743 جرعة بمعدل يومي 232.5 ألف جرعة لقاح، بنسبة 71% من إجمالي سكان الإمارات وبنسبة 91.8% من الفئة المؤهلة للتطعيم.

وأعلنت دولة الإمارات، أمس، إجراء 232,544 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية ، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وبحسب وسائل إعلامية بدولة الإمارات ، فقد ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة ، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2040 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 628,976 حالة.

موقف إصابات ووفيات كورونا في الإمارات 

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات عن وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,802 حالة.

 

‌‎وكشفت وزارة الصحة بدولة الإمارات عن شفاء 1,988 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 607,606 حالات.

فيروس كورونا كوفيد19 الامارات البرازيل الولايات المتحدة الامريكية

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