عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفاة الملياردير أنسي ساويرس عن عمر يناهر 91 عاما

أنسي ساويرس
أنسي ساويرس

أعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز الـ 91 عاما، والد كل من رجال الأعمال، نجيب ونصيف وسميح، وعميد عائلة ساويرس في مصر.

وكتب “دوس” منذ قليل عبر موقع التواصل الإجتماعي، منشور مقتضب، قال فيه “ودعا انسى بك ساويرس”، ولم تعلق الأسرة على الخير حتى كتابة ذلك الخبر.

سميح ساويرس : عملت مدينة في سويسرا زي الجونة

سميح ساويرس: وزارة الصحة هي البطل الحقيقي في مهرجان الجونة السابق

معلومات عن أنسي ساويرس


وعن السيرة الذاتية للراحل، فكان أنسي ساويرس، مصري الجنسية، ومقيم بالقاهرة، وتوفى عن عمر يناهز 91 عاما، حيث ولد في 30 أغسطس 1930 في محافظة سوهاج، لعائلة قبطية، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من "جامعة القاهرة" عام 1950.

وعن حياته العملية، فقد أسس الراحل "شركة لمعي وأنسي" للمقاولات وهو إبن 20 عاما، وذلك في عام 1950 فور تخرجه من كلية الزراعة، ثم أسس "شركة أورسكوم للتجارة والمقاولات" عام 1975 والمعروفة اليوم باسم "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وهي الصرح الاقتصادي المصري الكبير.

وتبوأ الراحل منصب الرئيس الفخري وعضو مجلس المديرين في كل من "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"، وأيضا الرئيس التنفيذي للشركة ذاتها، ورئيس "شركة أوراسكوم للتجارة"، ورئيس مجلس إدارة "مستشفى السلام"، ورئيس "جمعية الشبان المسيحية في مصر"، ورئيس "جمعية رجال الأعمال المصرية الإسكندنافية".

كما شغل الملياردير الراحل عضوية مجلس إدارة كل من "شركة أوراسكوم للفنادق ومشروعات التنمية"، و"بنك مصر"، و"الشركة الفرعونية للتأمين".

وكان الملياردير أنسي ساويرس متزوج من السيدة "يسرية لوزة" وله ثلاثة أبناء هم، نجيب ساويرس، سميح ساويرس، ناصف ساويرس، الذين يقودون الأن مختلف شركات المجموعة الأم "أوراسكوم”، ومن أبرز مراحل حياته هي هجرته إلى ليبيا عام 1966، حيث عمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يعود إلى مصر في منتصف السبعينات، وكان ذلك بعد أن رأس شركته البأولى لمدة 5 سنوات عقب تأميمها على مرحلتين جزئين وكليا عام 1961.
 

أنسي ساويرس الملياردير 91 عاما عائلة ساويرس رجل الأعمال أنسي ساويرس من هو أنسي ساويرس معلومات عن أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس

ترشيحاتنا

محبوبة المصريين.. كارثة تواجه المانجو هذا العام وتحركات لإنقاذ الموسم

الذهب يسجل أسوأ أداء شهري منذ 2016

تعرف على أرخص سيارة سيدان موديل 2022 في مصر.. صور

متمردو تيجراي يعلنون عودة ميكيلي بالكامل إلى سيطرتهم

الرقابة المالية: توقعات ببدء برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة سبتمبر المقبل

مكتشف البنسلين ألكسندر فليمنج.. من هو أول من استخدمه وأهميته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير النقل يشدد على منع دخول أي راكب لمحطة القطار بدون تذكرة

الناس عارفة شغلتك الحقيقية.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

خاص.. تطورات الحالة الصحية لـ وزير الرياضة بعد خضوعه لعملية جراحية

تريزيجيه : فايلر ظلمني .. رفضت إنتر ميلان.. وسأعود إلى الأهلي بشرط

الكويت.. قرار عاجل من المحكمة الإدارية بشأن سفر مواطنيها للخارج

اتحاد الكرة ينفي توقيع أي عقوبات من FIFA بسبب مباراة الزمالك والمقاصة

وفاة الملياردير أنسي ساويرس عن عمر يناهر 91 عاما

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد كثرة شرب الماء للجسم وعلامات تدل أنك تفقدها

فيلم رعب.. شاهد حيتان قاتلة تهاجم صيادًا في عرض البحر

حقيقة انتشار فيروس كورونا في الحر وحدوث الموجة الرابعة

عملات زمان.. أول ريال سعودي في التاريخ

فيديو

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

قائد قوات الدفاع الجوي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لحماية أمن مصر القومي

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

فيديوجراف.. حقنة ثمنها 35 مليون جنيه..نجاح حملة انقذوا رشيد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ