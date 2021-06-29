نضال الأحمدية ترد بقوة على فيديو حسام حبيب: رجل يعانى من الغطرسة

أصدرت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية بيانا صحفيا ردا على الفيديو الذي نشره الفنان حسام حبيب في إطار الأزمة التي اندلعت منذ أمس بسبب التصريحات المسربة المنسوبة لوالده عن علاقته بزوجته شيرين عبد الوهاب.

وقالت نضال الأحمدية في بيانها: "لا يستطيع أن ينفى ولم يجد أمامه سوى هذا الحل نتيجة الصفعة الكبيرة التى ضربها لنفسه".



وأضافت "رجل يعانى من الغطرسة التى مارسها ضد شيرين عبدالوهاب وهذه الفوقية التى يتعاطى بها مع فنانة كبيرة مثلها.. يستطيع أن يتقدم بشكوى وعليه فى هذا الحال أن يقدم للمحكمة تقريرًا ينكر فيه أن هذا صوته".



وتابعت نضال الأحمدية: "نعرف أننا فى زمن بصمة الصوت، وعليه أن يقدم هذا الدليل العلمى الذى لا يقبل الشك، نحن شرفاء لدرجة نستطيع أن نواجه بها ولا نهرب كما يفعل هو، فى السر يقول شيئًا وفى العلن يهرب ويدعى شيئًا آخر".



واستكملت: "على كل حال نحن لا نعرفه ولا نكن له أى ضغينة، وفقه الله، ونرجو أن تستفيق شيرين عبد الوهاب مما هى عليه، نحن قمنا بعملنا وهذا عمل استقصائى تطلب منا عمل 6 أشهر، وكان هدفنا الدفاع عن المظلوم وتسديد ضربة للظالم وهذا حق، وأى معلومات عن كيفية سير هذه العملية الصحافية الاستقصائية، خصوصًا عندما يدفعك إيمانك وضميرك للدفاع عن فنان كبير أو حتى عن غفير، نحن لم نفعل شيئًا سوى أننا استقصينا بطريقتنا، لم نخنقنه، لم نعتِد عليه، لم نشهر السالح بوجهه، كانت مجرد اتصالات، وكان يتحدث الرجل، وما أوقعه كان ذكاؤنا واستخفافه بالناس كما يستخف بشيرين".



كان الفنان حسام حبيب قد شن هجوما حادا على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية التي نشر موقعها تسجيلات منسوبة لوالده يزعم فيه تآمر “حسام” على زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية

ونشر حسام حبيب فيديو جديد له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلق عليه قائلا:" رد بسيط على الشر"، وأذاع فيه تصريحات إعلامية بصوت نضال الأحمدية تقول فيها إن تسجيلات والده نتاج عمل استقصائي استمر على مدار 6 أشهر.

واتهم حسام حبيب نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة تستهدف المشاهير، وتبحث عن الفضائح، ردا على تصريحها بأن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيلات ليست مذيعة أو صحفية.



ووجه حسام حبيب رسالة إلى نضال الأحمدية قائلا:" أي عمل استقصائي يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانتي بتقولي إنها مش مذيعة أو صحفية.. طبعا دي واحدة من الشبكة اللي انتي بتديريها".