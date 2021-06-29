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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدير التنفيذي لـCICA: مصر شريك إقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا

المدير التنفيذي لمؤتمر
المدير التنفيذي لمؤتمر CICA

أكد المدير التنفيذي لأمانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "CICA"، خيرت ساريباي، أن مصر دولة فاعلة جدا وصاحبة دور مهم في القضايا الإقليمية والدولية وأن الرئيس السيسي لاعب ذو دور فعال في محيطه في افريقيا والشرق الأوسط.

وقال ساريباي خلال كلمته في الفعالية التي نظمتها سفارة كازاخستان في القاهرة، أمس بحضور 27 سفيرا لمختلف الدول الاسيوية كشركاء منظمة التفاعل وبناء الثقة في اسيا ""CICA إن القاهرة كانت الاختيار المناسب لعقد مثل هذه الفعالية كونها عاصمة لدولة تعتبر جسرا يربط بين آسيا وافريقيا وأوروبا.

وأضاف المدير التنفيذي لـ ""CICA والذي تترأس بلاده حاليا امانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "CICA"قائلا إن "المؤتمر تم تدشينه للمرة الأولى على يد أول رئيس لجمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف  في 5 أكتوبر 1992خلال انعقاد الدورة الـ 47 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وكان بمثابة الانطلاق للتعاون فى مجال تعزيز الثقة والأمن فى دول آسيا". 

وتابع ساريباي أن مؤتمر CICA يأتي في ضوء الحاجة الى تنسيق الجهود بشأن الامن والاستقرار في دول اسيا الكبرى، وعلى مدار السنوات منذ تدشين تلك المبادرة تم اطلاق نحو 10 مؤتمرات قمة واجتماعات وزارية، تم فيها الاتفاق على المبادئ الأساسية للأنشطة والوثائق القانونية الخاصة بالمؤتمر واعتمادها

وأوضح أن المبادرة منذ اطلاقها تمكنت من تحقيق التفاعل والتقارب على مستوى وجهات النظر لاسيما في القضايا الإشكالية على مستوى السياسات الدولية فضلا عن دعمه ايضا التعاون مع دول القارة الآسيوية.  

وأكد ساريباي أن كازاخستان التي تتولى رئاسة CICA على مدى العامين 2020 - 2022 تركز على ملفات نوعية منها تحقيق الامن والاستقرار والسيطرة على سباق التسلح وامتلاك الأسلحة النووية فضلا عن مواجهة الإرهاب والتطرف والاتجار بالمخدرات، ومواجهة الاحتكارات في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

وأضاف أيضا ان بلاده تولي اهتماما كبيرا في مواجهة وباء كورونا والذي اندلع  عالميا وهي القضية التي تحظى بأولوية جادة على رأس اهتمامات بلاده خلال فترة رئاستها.

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