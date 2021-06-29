حسام حبيب.. عالم أزهري يعلق على إساءته لوالده بسبب التسريبات

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى سابقا تعليقا على تصريح الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين والذي قال فيه بأنه يتبرأ من والده ومن أفعاله ، قائلا: قال النبي صلى الله وعليه وسلم من أصبح وأمسى بارا بوالديه مرضيا لوالديه أصبح وأمسى وله بابان للجنة ، ومن أصبح وأمسى مغضبا لوالديه أصبح وأمسى وله بابان للنار ، قيل وإن ظلماه يا رسول الله ، قال : وان ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه ."

وأضاف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق انه مهما يفعل الأب أو الأم من أذى لابنه أو ابنته فيجب عليه أن يطيعهما و يحترمهما ويبرهما ولا يجوز أن يتبرأ منهما او يعقهما لمجرد أن والده يسبب له المشاكل مع زوجته أو غيرها من المشاكل .

وأوضح الأطرش الأمر الوحيد الذي لا تطيع فيه والدك او يجوز لك عقوقه هو عندما يأمرك ان تشرك بالله ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وحول المشاكل التي يسببها الأب لابنه قال الأطرش يجب على الإبن أن يتحمل والده ويسترضيه ويتحدث معه بأدب ولين ، فالإنسان لا يختار والده وليعلم ان عقوق الوالدين كبيره من الكبائر ولا يجوز لأي إنسان التبرأ من والديه مهما كانت الظروف والأسباب .

رسالة حسام حبيب لوالده



وهاجم الفنان حسام حبيب والده حيث ظهر مع زوجته المطربة شيرين،و بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره حسام على حسابه الخاص بموقع “انستجرام".

وقال حسام حبيب:" أنا قادر أجيب حقي بالقانون ، حتي لو من أي شخص مهما كانت درجة قرابته لي ، لأن للاسف من اتفق مع الصحفية كان من أقرب الناس لي ومن سجل له للاسف والدي".

تابع :" مش هيفرق صلة القرابة ايه ، هيفرق أنه تحدث عن أعراض وبيوت وتحدث عن والدتي التي تعد بمثابة شيئا غاليا عندي ، وأن كل حاجة محترمة قد تعلمتها كانت من أمي ".



وأكد:" أمي منفصلة عن الراجل اللي خلفني منذ 30 عاما ، وكانت تخبرني أن يكون بيني وبينه ودا ، ولكن سألت دينيا حول شرعية أنني من الممكن الا أتواصل معه مرة أخرى بسبب تكرار أذيتي ".



اختتم ": شيرين ستعود بعمل قوى واطمنوا ، ربنا هيجيب حقنا واحنا قادرين اننا نجيب حقنا".