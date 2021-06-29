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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص ارتكبوا مذبحة لـ الحمير فى سوهاج بغرض بيع جلودها

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداولته ببعض صفحات "فيس بوك" بشأن العثور على عدد من الدواب النافقة "حمار" بمنطقة الظهير الصحراوى بمركز أخميم بمحافظة سوهاج .

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزة أحدهم 14 دابة "حمار" .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتبين إتفاقهم فيما بينهم على شراء وتخزين الدواب بهدف الحصول على جلودها وبيعها لبعض التجار المتعاملين بصناعة المنتجات الجلدية بقصد تحقيق ربح مادى.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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