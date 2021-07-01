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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة HP تكشف عن أخف لاب توب.. سعر ومواصفات Pavilion Aero 13

لاب توب HP Pavilion
لاب توب HP Pavilion Aero 13

أماطت شركة HP، اللثام عن أخف جهاز لاب توب من إنتاجها، حيث ينطلق حاسب Pavilion Aero 13 المحمول بوزن أقل من كيلوجرام.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يمتاز الحاسوب الشخصي Pavilion Aero 13، الجديد من شركة HP، بالإضافة إلى الوزن الخفيف، بشاشة تبلغ 90٪ من نسبة هيكل الجهاز المحمول، مما يشارك فى جعله أخف جهاز كمبيوتر محمول حتى الآن.

 

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ويحتوي حاسب Pavilion Aero 13، على شاشة بقياس 13.3 بوصة، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، و 400 شمعة في المتر المربع، ولوحة ألوان بمعدل sRGB بنسبة 100٪.

ويعمل جهاز Pavilion Aero 13، بمعالج من نوع AMD Ryzen 5000 ، مع رسوميات Radeon المدمجة تصل إلى Ryzen 7 5800U، والذي ساعد المطورين فى إنتاج نظام رقيق وخفيف بشكل مميز، كما أن أختيار معالج AMD يأتي من أجل عمل الجهاز بشكل جيد، حيث أن أحدث جيل من Ryzen يعمل بكفاءة أعلى من نظيره intel.

The Pavilion Aero 13 is HP&#39;s lightest consumer laptop ever - The Verge
كمبيوتر اتش بي المحمول Pavilion Aero 13

ويحتوي حاسوب Pavilion Aero 13، على دعم شبكات لاسلكية WiFi 6، وتزوده شركة HP بتقنية إزالة الضوضاء لتقليل الأصوات المحيطة غير المرغوب فيها بمكالمات الفيديو.

 

ويحزم كمبيوتر شركة HP الجديد Pavilion Aero 13، بطارية بسعة كبيرة توفر ما يصل إلى 10.5 ساعة من التشغيل، وسيعمل الحاسب مع نظام التشغيل أندرويد 10، كما ستوفر شركة HP تحديث ويندوز 11 في وقت لاحق من العام.

HP&#39;s lightest consumer laptop ever, HP Pavilion Aero launched with 13 new monitors - Bharat Times
ألوان الكمبيوتر المحمول HP Pavilion Aero 13

 

سعر كمبيوتر HP Pavilion Aero 13



وتوفر شركة HP حاسب Pavilion Aero 13، بأربعة خيارات لونية هي: الذهبي والوردي، الذهبي الباهت، والأبيض والفضي، مقابل سعر 749 دولار أمريكي (أي ما يعادل 11 ألف و700 جنيه مصري).

The Pavilion Aero 13 is HP&#39;s lightest consumer laptop ever - The Verge
شركة HP تقدم حاسب Pavilion Aero 13
شركة HP لاب توب سعر Pavilion Aero 13 أخف جهاز كمبيوتر سعر كمبيوتر HP

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