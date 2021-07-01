شركة أبل تلزم بعض موظفيها بتركيب كاميرات لوقف التسريبات حول إصداراتها الجديدة

ذكرت تقارير صحفية أن شركة أبل الأمريكية لتصميم و تصنيع الإلكترونيات ومنتجات برامج الحاسوب، ألزمت بعض موظفيها بارتداء كاميرات على أجسامهم أثناء ساعات العمل الخاصة بهم لمنع حدوث تسريبات بشأن منتجاتها وإصداراتها الجديدة.



وأكد موقع "جادجيتس 360" الإلكتروني أن هذه الخطوة تأتى عقب قيام إحدى موظفي الشركة والذي عمل لديها لأكثر من عقد كامل بتسريب معلومات تجارية سرية للإعلام في مقابل الحصول على تغطية مالية لمشروع ناشئ لاستثمار أمواله.



وأضاف الموقع أن قرار الشركة باختيار بعض موظفيها يرجع إلى رغبتها في منع أي تسريبات خاصة بمنتجاتها الجديدة من "الايفون" و "الاير بودز" والأيباد واللاب توب.



وأوضحت التقارير أن هذه القواعد الجديدة للعمل في مقر شركة أبل لا يشمل جميع الموظفين، إلا أنها لم تحدد نوعية هؤلاء الموظفين المطالبين بهذا الإجراء الجديد.



يشار إلى أن الإصدار الجديد من الهواتف المحمولة والذي يحمل اسم "أيفون 13" يتوقع أن يصدر في شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى أن هذه الإصدارات الجديدة تعرضت بالفعل للتسريب حول نوعية الموديلات وهى "أيفون ميني" و"أيفون 13" و"أيفون 13 برو" و"أيفون برو ماكس"، وتصل السعة التخزينية لهذه الهواتف الجديدة إلى تيرا بايت، بالإضافة إلى تكنولوجيا استشعار عن بعد عن طريق الضوء.

