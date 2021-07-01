7000 عامل يواصلون العمل يوميا بمبنى "النواب" في العاصمة الإدارية

مقسم إلى مبنى رئيسي ومبنى خدمي وموقع عام

قال المهندس أحمد رفعت مهندس تنفيذي بمشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مساحة المبنى 110 آلاف متر مربع بما يقرب من 26 فدانا، ومقسم إلى مبنى رئيسي ومبنى خدمي وموقع عام، موضحًا أن مساحة المبنى الرئيسي تبلغ 18 ألف متر مربع ويتكون من بدروم وأرضي و8 أدوار، وله 3 مداخل رئيسية، الأول خاص برئاسة الجمهورية وكبار الزوار، والثاني يخص رئيس المجلس والوكلاء والوزراء، والثالث يخص النواب.



وأضاف "أحمد رفعت" خلال حواره في حلقة خاصة واستثنائية، من برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، والفضائية المصرية: "المبنى يتوسطه القاعة، وهو مكان انعقاد جلسات المجلس، ويبلغ قطرها 57 مترا، بما يفوق 5 أضعاف قاعة المجلس المتواجد في ميدان التحرير".



وأوضح المهندس التنفيذي بمشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مساحة المبنى الخدمي 35 ألف متر مربع وهو عبارة عن 2 جراج تحت الأرض مقسم فوقه 6 مباني خدمية، فهناك مبنى خاص يحتوي على المولدات والمحولات والموزعات الكهربائية ومسجد يسع 500 مصلى ومستشفى لحالات اليوم الواحد، ومبنى خدمي يحتوي على الشهر العقاري والسجل المدني، وبمنى لنقطة الاطفاء، بالإضافة إلى المبنى الأمني.



وأشار المهندس أحمد رفعت ، إلى أن الـ2 جراج تبلغ مساحة الواحد منهما 35 ألف متر مربع ويسع 1500 سيارة، كما أن القاعة تسع 1000 نائب مراعاة للجلسات المشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب التي تكون في بداية الانعقاد.



وأكد أن هناك "7 آلاف عامل يعملون بشكل يومي هنا، منهم 300 مهندس في كل التخصصات، وكلهم مصريون .. مفيش حد من بره خالص".

وبدوره أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إن الجهاز يشرف على المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، مثل ترفيق الـ40 ألف مبنى بالكامل من شبكات مياه وصرف وكهرباء، وهي بنية تحتية ذكية مشيرًا إلى أن كل عناصر المهمات الخاصة بشبكات المياه والصرف والري مزودة بمحابس ومهمات وعناصر يمكن التحكم فيها من خلال مبنى التحكم المركزي الموجود في الحي الحكومي وهو ما يقلل من الأعطال والمشكلات التي تحدث في المدن النمطية.



وأضاف شريف الشربيني، أنه يجرى رصد موقف كل الشبكات والأعطال بشكل استباقي وبالتالي يتم التعامل معها بشكل سريع أفضل مما هو موجود في المدن النمطية، موضحًا أن كل الخدمات المقدمة للمواطنين مثل البنية التحتية والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ذكية ومختلفة.



وتابع رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية الجديدة بها منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال صناديق موجودة تحت الأرض بها حساسات لتعبر عن الاحتياج إلى تفريغها إذا ما تم ملئها لتسهيل الإدارة بالشكل والمطلوب دون أي تشويه للصورة العامة.



وواصل: "أما فيما يتعلق بآليات الشرب النقية، فإن العاصمة يجرى تغذيتها من العاشر من رمضان وآخر من القاهرة الجديدة بإجمالي طاقة تبلغ 200 ألف متر مكعب وجاري رفعها إلى 270 ألف متر مكعب، كما يتم العمل على تنفيذ مشروع مأخذ وروافع خطوط المياه العكرة ومحطة تنقية مياه الشرب النقية التي ستؤمن احتياجات العاصمة الإدارية للمستقبل بإجمالي 1.6 مليون متر مكعب".



أما الحي السكني r3 فإنه يحتوي على 24 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى وحدات تجارية وإدارية وخدمية، وهو مقام على مساحة 1000 فدان، وبدأ تسليم وحداته لحاجزيها في شهر فبراير الماضي، كما تم البدء في تسليم الفيلات لحاجزيها منذ شهر، ويتم التسكين بشكل كامل بالتزامن مع افتتاح العاصمة.