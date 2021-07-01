ضبط عصابة «الدهب الفالصو» في القليوبية

ألقت مباحث مركز شبين القناطر فى القليوبية القبض على صاحب محل كوافير و2 آخرين لقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب وذلك من خلال بيع مصوغات ذهبية مقلدة ومزورة على أنها قطع ذهبية حقيقية تم التحفظ على المضبوطات و تولت النيابة التحقيق.

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انقلاب سيارة محملة بالصابون علي الطريق الزراعي في القليوبية

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر فى القليوبية يفيد بتلقيه بلاغا من هيثم منصور زيدان صاحب محل مجوهرات زيدان بشبين القناطر يفيد بضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة وقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب وبيعها على أنها حقيقية.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربى مدير أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد محمدى رئيس مباحث المديرية والعميد محمد حسنى رئيس فرع البحث الجنائى وضباط مباحث المركز تم ضبط "سمية ج.ر" صاحب محل كوافير و" نسمة ح. ع" و " سامح ص. ز" وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة عبارة عن عدد من الدبل ودلايات ذهبية ومبالغ مالية ودفاتر فواتير لمحلات بيع ذهب مجهولة المصدر تم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخري شهدت قرية عزبة البنك دائرة مركز الخانكة فى محافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث تعرضت ربة منزل للصعق بالكهرباء اثناء غسيل الملابس فى الغسالة منزلها بعد ان حدث ماس فى الغسالة ولقيت مصرعها فى الحال.

وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت نيابة شمال القليوبية بالتصريح بدفن الجثة بعد معاينة مفتش الصحة.

تلقت مديرية أمن القليوبية اشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول " ن س أ" ربة منزل جثة هامدة أثر صعق كهرباء.

انتقلت الاجهزة ألأمنية فى القليوبية وتوصلت التحريات إلى ان المتوفاة من إحدى قرى مركز شرطة الخانكة واثناء قيامها بغسل الملابس فى الغسالة حدث بها ماس كهربى وصعقها وتوفيت فى الحال.

وقامت اسرة المتوفاة بنقلها لمستشفى شبين القناطر العام فى القليوبية وتم التحفظ عليها فى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التى امرت بانتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

من ناحية اخري شهد طريق بنها - القاهرة الزراعي في القليوبية انقلاب سيارة ربع نقل محملة بصابون سائل أعلى نفق سندنهور بمركز بنها وتم رفع السيارة عن الطريق، وجارى التعامل مع الصابون على الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين عربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بانقلاب سيارة بالطريق الزراعي اتجاه القاهرة، أمام قرية سندنهور بدائرة مركز بنها.

وبالفحص تبين للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية صحة الواقعة وبانتقال العميد هشام دياب وكيل مرور القليوبية وقوات الحماية المدنية تبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل أرقام "ع وط 4167" محملة بصابون سائل اثر اصطدامها باتوبيس يحمل ارقام "ع م و8251" حيث تسبب في سكب الصابون على الطريق في وقف الحركة المرورية، دون خسائر بالأرواح.

كما تمكنت القوات من التعامل مع المواد المسكوبة لسير السيارات وتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.