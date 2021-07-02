أشياء يمكنك القيام بها في فصل الصيف لتحافظ على نشاطك وانتعاشك

الصيف هو موسم يميل فيه الناس إلى الشعور بالكسل قليلاً من المعتاد في حين أنه لا بأس من الاسترخاء كل بضعة أيام ، يجب أن يتعلم المرء أيضًا أن يظل نشيطًا.

وعلى عكس ما قد تشعر به ، فإن الحفاظ على النشاط في الصيف أسهل مما كنت تعتقد. إذا كنت تبحث عن طرق لإنجاز المزيد من العمل أثناء مواجهة الطقس الحار أيضًا ، فإن خبير التغذية يشارك على Instagram ثلاث نصائح أساسية للبقاء منتعشًا هذا الموسم.

كيف تنتعش بالصيف

1. ابق رطبًا: احتفظ بعلامة تبويب على مستوى الماء لديك يقول أغاروال إن الحفاظ على رطوبة جسمك جيدًا هو أفضل طريقة للبقاء نشيطًا "يطرد الماء السموم من الجسم مع تعزيز مستويات الطاقة لديك.

2. حرك جسمك: غيّر نمط حياتك الخامل وأضف بعض الأنشطة البدنية إليه. يقول اختصاصي التغذية إنها أفضل طريقة للبقاء نشيطًا خلال النهار.

3. أدخل المنتجات الموسمية والطازجة: من المعروف أنك أنت مجموع الطعام الذي تتناوله ، وهذا يؤثر بشكل مباشر على صحتك ومزاجك، يقول أغاروال إنه يجب عليك إضافة الفواكه والخضروات المائية إلى نظامك الغذائي ، مثل البطيخ والجريب فروت.

نصائح تساعدك على ترطيب جسمك من الحر

اشرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش للشرب.

لا تستخدم الموقد أو الفرن للطهي سوف يجعلك ومنزلك أكثر سخونة.

قم بوضع واقي الشمس مرة أخرى كما هو مبين على العبوة.

اشرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش

خذ حمامًا باردًا أو استحم حتى تبرد

ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة.

قلل من نشاطك بالخارج ، خاصة في منتصف النهار عندما تكون الشمس شديدة الحرارة.

نظم نشاطك ابدأ الأنشطة ببطء وقم بزيادة الوتيرة تدريجيًا.

إذا كنت تمارس رياضة تمارس أثناء الطقس الحار

لا تعتمد على مروحة كجهاز تبريد رئيسي خلال حدث حر شديد.

إذا كنت ترتدي غطاء من القماش للوجه وتشعر بارتفاع درجة حرارتك أو تواجه صعوبة في التنفس ، فضع مسافة بينك وبين الآخرين وقم بإزالة غطاء الوجه