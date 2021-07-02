تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-7-2021

أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة 2-7-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 883 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 772 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 661 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6176 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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المانجو بـ 12 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

أسعار الخضراوات والفاكهة .. استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 2-7- 2021.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو

البصل بـ 3 جنيهات للكيلو

البطاطس 5.5 جنيهات للكيلو

الكوسة 5 جنيهات

فاصوليا تسجل 5 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 3.5 جنيها للكيلو

فلفل رومي بـ 4 جنيهات للكيلو

الخيار بـ 5.5 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

المانجو بـ 12 جنيها

الكنتالوب 4.5 جنيه

العنب 9جنيهات

البرتقال 4 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.