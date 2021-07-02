تعليق ساخر لـ مصطفى بكري على تصريحات رئيس مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. فيديو

استنكر الإعلامى مصطفى بكري ، حديث رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير وسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة بشأن سد النهضة.

وقال مصطفى بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن مجلس الأمن ليس لديه الكثير بشأن مشكلة سد النهضة، وعقب بكرى قائلا: "يا حلاوه عاجز.. احنا بنلجأ له ليه؟".

وتابع مصطفى بكرى، قائلا: "ليه مجلس الأمن تحرك ضد العراق، سوريا، وليبيا، ولم يتحرك لحل مشكلة سد النهضة".

وأكد مصطفى بكرى، أن مصر تسعى للحل السلمي بشأن مشكلة سد النهضة.



مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة يعلق على أزمة سد النهضة

ورأى مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، أن مجلس الأمن لا يمكنه تسوية مسألة سد النهضة بنفسه، وإنما الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.



ودعا نيكولا "دو ريفيير" الاتحاد الأفريقي إلى مواصلة تشجيع مصر والسودان وإثيوبيا على العودة إلى التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة.

أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، احتمالية انعقاد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لبحث النزاع بشأن سد النهضة.

وقال دو ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو الجاري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" إلى أإن: "المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل".

ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع دول المصب السودان ومصر.

