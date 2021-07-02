بيرو تتقدم على باراجواي بهدفين لهدف في ربع نهائي كوبا أمريكا

تقدم منتخب بيرو على باراجواي بهدفين لهدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في دور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل.

افتتح جوستافو جوميز التسجيل لـ باراجواي في الدقيقة الحادية عشر، قبل أن يعادل جيانلوكا ليبادولا النتيجة للمنتخب البيروفي بهدف في الدقيقة 21.

واستطاع جيانلوكا ليبادولا تسجيل هدف التقدم لمنتخب بيرو في الدقيقة 40، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، تحصل جوستافو جوميز على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء، ليغادر الملعب تاركًا منتخب بلاده الباراجواياني منقوص العدد.

ويواجه الفائز من تلك المباراة في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة منتخبي البرازيل وتشيلي، والتي ستُقام في الثانية من فجر غدًا السبت.