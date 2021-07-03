الفانيليا و الشوكولاته.. طريقة عمل الآيس كريم في المنزل

يعتبر الآيس كريم من أكثر الحلويات شيوعا و انتشارا بالأخص في فصل الصيف مما يدفع العديد إلي شرائه من الأسواق، لذا تعد طريقة عمل آيس كريم من الوصفات التي تبحث الكثير من السيدات عنها لتطبيقها لأفراد أسرتها في المنزل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات فيسبوك، طريقة عمل أيس كريم في المنزل بأٍهل الخطوات وأقل المكونات.

طريقة عمل أيس كريم الفانيليا



المقادير :

٣ كوب كريمة خفق للحلويات (تستبدل بقشطة وجة اللبن او قشطة علب او زبادي او خليط من اي بديل من البدائل السابقة مع حليب)

كوب ونصف حليب كامل الدسم

كوب بودرة كريمة شانتيه

نصف كوب سكر بودره

ملعقة صغيرة سائل فانيليا



طريقة التحضير :

تخلط كل المكونات معاً وتضرب بالمضرب الكهربائي حتى يثقل القوام ويسمك سمك متوسط. ينقل الخليط لعلب بلاستيك ويحفظ في الفريزر حتى يتماسك ومن الممكن إضافة أي اضافات حسب الرغبه (قطع فاكهه او قطع شوكولاته او صوص او فاكهه مجففه او مكسرات)



طريقة عمل أيس كريم الشوكولاته



المقادير :

٣ كوب كريمة كريمة خفق (تستبدل بقشطة وجه اللبن او قشطة علب او زبادي او خليط من اي بديل من البدائل السابقه مع حليب)

كوب ونصف حليب كامل الدسم

كوب بودره كريم شانتيه

نصف كوب سكر بوره

لعمل صوص الشوكولاته

كوب زيت

كوب سكر بودرة

نصف كوب حليب

نصف كوب كاكاو خام

ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة التحضير :

لعمل صوص الشوكولاته تخلط كل المكونات وتضرب في الخلاط او الكبة او بإستخدام الهاند بليندر او المضرب السلك حتى يسمك القوام ويثقل



تخلط كل المكونات معاً ويضاف لها صوص الشوكولاته السابق تحضيره وتضرب بالمضرب الكهربائي حتى يثقل القوام ويسمك سمك متوسط.

ينقل الخليط لعلب بلاستيك ويحفظ في الفريزر حتى يتماسك ومن الممكن إضافة أي اضافات حسب الرغبه (قطع فاكهه او قطع شوكولاته او صوص او فاكهه مجففه او مكسرات)

وهنالك بعض الاضافات التي يمكنك خلطها مع الأيس كريم و هما:

زبدة لوتس

بسكويت اوريو

بسكويت لوتس

فاكهة مجففة

صوص كراميل

صوص شوكوكولاتة

صوص فراولة

توبينج كريز

توبينج بلوبيري

قهوة سريعة الذوبان(نسكافيه)

فستق مجروش

كوكيز تشوكلت شيبس