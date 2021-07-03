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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسجل وفيات يومية قياسية لليوم الخامس على التوالي

ارتفاع كبير للإصابات
ارتفاع كبير للإصابات بروسيا

أبلغت روسيا اليوم السبت عن 697 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وهي أكبر حالات مؤكدة في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، وذلك تتابعًا لليوم الخامس على التوالي الذي يتم فيه تسجيل هذا الرقم القياسي، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

وأكدت فرقة العمل الحكومية المعنية بفيروس كورونا أيضًا 24439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد ، وهو أكبر عدد تم الإبلاغ عنه منذ أوائل يناير.

 

سبب الزيادة الكبيرة

وشكلت موسكو 7446 من تلك الحالات، ويلقي المسؤولون باللوم في زيادة الحالات على نوع دلتا المعدي.


في التفاصيل، قال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا للصحفيين اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بمقدار 24439 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وهو أعلى رقم منذ 15 يناير.

بلغ معدل النمو النسبي 0.44٪. أصيب ما يصل إلى 5585799 شخصًا في روسيا حتى الآن.

وأكدت منطقة موسكو 2596 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 ، وسانت بطرسبرج - 1733 حالة ، ومنطقة نيجني نوفجورود - 411 ، ومنطقة فورونيج - 357 حالة وبورياتيا - 329.

 

ارتفاع قياسي

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في روسيا بمقدار 697 خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بـ 679 حالة وفاة مؤكدة في اليوم السابق ، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

لقي ما يصل إلى 137262 شخصا مصرعهم على مستوى البلاد حتى الآن، ويبلغ معدل الوفيات المشروطة 2.46٪ ، بناءً على البيانات التي قدمها مركز الأزمات.

وأكدت سانت بطرسبرج مقتل 110 ، ومنطقة نيجني نوفجورود - 26 ، ومنطقة إيركوتسك - 24 ، في حين سجلت منطقتا كراسنودار وموسكو 21 حالة وفاة لكل منهما.

نمت حالات التعافي من فيروس كورونا في روسيا بمقدار 17899 خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى 5،053،417.

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وبحسب مركز الأزمات ، بلغت حالات التعافي حوالي 90.5٪ من إجمالي عدد الإصابات.

تعافى 2590 مريضًا آخر في سانت بطرسبرج ، وأبلغت منطقة موسكو عن 1،999 حالة شفاء ، ومنطقة فورونيج - 341 ، ومنطقة سفيردلوفسك - 278 ومنطقة بيرم - 255.

حالات موسكو اليومية
قال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موسكو ارتفع بمقدار 7446 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بـ 6893 حالة مؤكدة في اليوم السابق لتصل إلى 1380151 حالة.

وبحسب مركز الأزمات فإن معدل النمو النسبي يبلغ 0.54٪.

سجلت موسكو 116 حالة وفاة بسبب COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية (مقارنة بـ 112 حالة وفاة مؤكدة في اليوم السابق) ، مع ارتفاع عدد القتلى إلى 22784 ، بناءً على البيانات التي قدمها مركز الأزمات.

وفي الوقت نفسه ، تعافى 5869 شخصًا آخر خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ووصلت حالات التعافي إلى 1176.793. حاليا ، لا يزال 180574 شخصا في العاصمة الروسية يخضعون للعلاج.


 

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