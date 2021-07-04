عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 4-7-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا بمستهل تعاملات اليوم الأحد 4-7-2021؛ بعد أن ارتفع بمتوسط جنيهان أمس على مستوى محلات الصاغة.


وصل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 780 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة نحو 891 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 669 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 520 جنيها مقابل519 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق جنيه واحد


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.723 ألف جنيها و كيلو الذهب نحو 891.43 ألف جنيه.

 

الدمغة والمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ودائما ما ينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم السبت 3-7-2021

ترشيحاتنا

التعليم تستعين بـ حراسات ودوريات من الشرطة لتأمين لجان الثانوية العامة 2021

أخبار التكنولوجيا .. قريبًا واتساب يسمح لمستخدميه بهذا الإجراء .. ريلمي تطلق أحدث هواتفها بسعر مخفض

hخبار الرياضة .. تفاصيل إصابة الشناوي في مران الأهلي .. شوقي غريب يكشف عن قائد المنتخب في طوكيو .. موقف حسن شحاتة من اعتزال التدريب

أهم الأخبار.. انتحار طالبة حزنا على والدتها وخلاف بين بكر والعدل حول أغاني المهرجانات

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

هل يجوز التوسل بالنبي.. وما الأدلة على ذلك من القرآن والسنة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

سعر الذهب اليوم الأحد 4-7-2021

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

السيطرة على حريق هائل بزراعات ومحول كهربائي في أسوان

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ