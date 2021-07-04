سعر الذهب اليوم الأحد 4-7-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا بمستهل تعاملات اليوم الأحد 4-7-2021؛ بعد أن ارتفع بمتوسط جنيهان أمس على مستوى محلات الصاغة.



وصل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 780 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة نحو 891 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 669 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 520 جنيها مقابل519 جنيها في الأسبوع الماضي بفارق جنيه واحد



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.723 ألف جنيها و كيلو الذهب نحو 891.43 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ودائما ما ينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.