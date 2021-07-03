الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع تابع لـ حركة حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، الهجوم على موقع لإنتاج الأسلحة تابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الإسرائيلية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس، إضافة إلى نقطة اطلاق قذائف صاروخية.

#عاجل أغارت طائرات حربية قبل قليل على موقع لانتاج وسائل قتالية تابع لمنظمة #حماس بالاضافة الى نقطة لاطلاق قذائف صاروخية. جاءت الغارات ردًا على مواصلة اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع غزة نحو اسرائيل.

سيواصل جيش الدفاع الرد بقوة على الأعمال الإرهابية المنطلقة من القطاع pic.twitter.com/OHpngPk5i1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 3, 2021

وأضاف أن الهجمات تأتي ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة نحو الأراضي الإسرائيلية.

وقصفت طائرات إسرائيلية موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة، كما استهدف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية خالية غرب أبراج الكرامة بغزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة.

وصباح اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي "أشكول"، بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة، ليرتفع عدد الحرائق منذ الصباح إلى 2.

وذكرت القناة 13 العبرية، نقلا عن وحدة الإطفاء الإسرائيلية، أن الحرائق التي اندلعت في المكان، ناجمة عن بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

ويقول الإعلام العبري، إن عدد الحرائق منذ الصباح ارتفعت إلى حريقين في المجلس الإقليمي أشكول.