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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع تابع لـ حركة حماس في غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقعا تابع لحركة حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، الهجوم على موقع لإنتاج الأسلحة تابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الطائرات الإسرائيلية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس، إضافة إلى نقطة اطلاق قذائف صاروخية.

وأضاف أن الهجمات تأتي ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة نحو الأراضي الإسرائيلية.

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وقصفت طائرات إسرائيلية موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة، كما استهدف الطيران الإسرائيلي  أرضا زراعية خالية غرب أبراج الكرامة بغزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة.

وصباح اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي "أشكول"، بفعل بالون حارق أطلق من قطاع غزة، ليرتفع عدد الحرائق منذ الصباح إلى 2.

وذكرت القناة 13 العبرية، نقلا عن وحدة الإطفاء الإسرائيلية، أن الحرائق التي اندلعت في المكان، ناجمة عن بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

ويقول الإعلام العبري، إن عدد الحرائق منذ الصباح ارتفعت إلى حريقين في المجلس الإقليمي أشكول.

غزة حماس إسرائيل الجيش الإسرائيلي قصف غزة

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